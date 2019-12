Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jubiläumsjahr mit vielen Höhepunkten

Die Geraer Volkshochschule kann am Ende des Jahres 2019 auf erfolgreiche zwölf Monate zurückblicken. Im Mittelpunkt stand das 100-jährige Bestehen der Geraer Volkshochschule und der Volkshochschulgründungen in ganz Deutschland. Mit einer Auftaktveranstaltung am 1. Februar stimmte die Volkshochschule ihre Teilnehmer, Lehrkräfte und Gäste auf das Jubiläum ein.

Am 22. Juni hatte das Haus zu Stadtspaziergängen eingeladen. Zu den Themen Bauhaus, Kultur, Demokratie und Familie schickte der Oberbürgermeister die 75 Teilnehmer durch das Stadtgebiet Gera mit dem Ziel Haus Schulenburg auf den Weg. Mit einem „Tag der offenen Tür“ feierte die Volkshochschule mit den Kursteilnehmern, den Lehrkräften und vielen Gästen am 7. September den Beginn des Herbstsemesters. Neben einem Ehemaligentreffen gab es ein Hoffest mit Buden für Kreatives und Informatives sowie Aktionen wie Hoop Dance.

Der Thüringer Volkshochschulverband führte seine Mitgliederversammlung an historischer Stätte – dem Schloss der Dualen Hochschule Gera – durch. Vor 100 Jahren wurde die Heimvolkshochschule Tinz im ehemaligen Schloss Tinz gegründet. Die Geraer Volkshochschule zeigte 2019 einige Ausstellungen. Cartoonist Christian Habicht stellte seine besten Cartoons vor. Auszubildende der Tüv-Rheinland Berufsschule Gera fertigten und präsentierten die Schau „2019 trifft 1919, auf den Spuren des Bauhauses“. Als Höhepunkt im Jubiläumsjahr eröffnete die Volkshochschule am 15. November die Exposition „100 Jahre Volkshochschule in Gera“. In 26 Tafeln ist die Geschichte der Volkshochschule in Gera anschaulich und reich bebildert dargestellt. Die Ausstellung ist noch bis zum 25. März 2020 zu den Öffnungszeiten zu sehen.

Bis 30. November wurden 14.463 Unterrichtseinheiten in 678 Kursen durchgeführt. 4975 Teilnehmer besuchten die Lehrveranstaltungen. Besonders nachgefragt waren Kurse für Malerei und Grafik, Flechten, Keramik, Entspannungs- und Bewegungskurse sowie Sprachkurse Englisch und Italienisch. Die Volkshochschule leistete auch 2019 mit Integrationskursen und berufsbezogenen Deutschsprachkursen einen Beitrag zur Integration in der Stadt. Insgesamt lernten 77 Teilnehmer in den vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geförderten Kursen. Auch Bürger, die nicht richtig lesen oder schreiben können, nehmen an Sprach- und Schreibkursen teil. Derzeit unterstützt die Hochschule neun Teilnehmer dabei, am gesellschaftlichen Leben in angemessener Form teilhaben zu können. Seit vielen Jahren ist der Vorbereitungslehrgang zum nachträglichen Erwerb der Hochschulreife fester Bestandteil des Angebotes. Im August hat zusätzlich ein Vorbereitungslehrgang zum Erwerb des Realschulabschlusses begonnen – mit 13 Teilnehmern. Der Kurs „Einführung in die Pilzkunde“ musste gleich zweimal wiederholt werden, um den Bedarf zu decken.

2019 wurde der Bildungseinrichtung erneut für vier Jahre das IWIS-Qualitätszertifikat verliehen. Das Testierungsverfahren IWIS vom Jenaer Institut für Weiterbildung, Beratung und Planung ist ein vom Thüringer Kultusministerium anerkanntes Verfahren. 2020 will die Volkshochschule das Thema behindertengerechtes Lernen in den Fokus rücken. Mitarbeiter und Lehrkräfte werden sich verstärkt damit beschäftigen, wie Menschen mit Behinderung besser als bisher die Angebote nutzen können. Mit Hilfe von digitalen Lehr- und Lernformen soll außerdem das Lernen weiterhin unterstützt und barrierearm gestaltet werden. Dazu plant die Volkshochschule, auch ihre technische Ausstattung der Unterrichtsräume zu verbessern.

Am 20. Januar 2020 erscheint das Kursprogramm für das Frühjahrssemester 2020.

Weitere Informationen: www.volkshochschule-gera.de. Anmeldungen werden ab Erscheinungsdatum des Kursangebotes entgegengenommen.