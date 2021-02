Kompetenzteam Nord im Landkreis Greiz hier im Büro im Jugendclub in Bad Köstritz. Stev Brauner und Manuela Völkel beraten über ihre nächsten Projekte.

Jugendclub in Bad Köstritz ohne Betreuer

Der Jugendclub in der Bahnhofstraße in Bad Köstritz wird ab Montag nicht mehr in der gewohnten Regelmäßigkeit öffnen können. Darüber informieren Stev Brauner und Manuela Völkel vom Kompetenzteam-Nord der Kindervereinigung Gera.