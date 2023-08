Mehrere Jugendliche haben Montagabend gegen 22 Uhr in Gera an der Haltestelle Berliner Straße verfassungswidrige Parolen gegrölt (Symbolfoto).

Jugendliche grölen in Gera verfassungsfeindliche Parolen

Gera. Mehrere junge Männer und Frauen haben in Gera in der Nähe einer Haltestelle verfassungswidrige Parolen gegrölt.

Mehrere Jugendliche haben Montagabend gegen 22 Uhr in Gera an der Haltestelle Berliner Straße verfassungswidrige Parolen gegrölt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, hörten Zeugen weibliche und männliche Stimmen.

Die Polizei fand in der Nähe mehrere Jugendliche im Alter von 16 bis 17 Jahren, die Polizei geht aber derzeit von weiteren unbekannten Tatverdächtigen aus.

Nach Erhebung der Personalien und der nach Polizeiangaben eindringlichen Belehrung leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.

Die Jugendlichen wurden an ihre Erziehungsberechtigten übergeben.

Im Juli hatten Jugendliche in Gera an einer anderen Stelle den Hitlergruß gezeigt und rechtsradikale Parolen gegrölt.

