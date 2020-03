Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Jugendliche urinieren gegen Polizeiauto in Gera

Ein auf dem Markt abgestelltes Polizeiauto wurde am Montagabend zum Ziel von drei Jugendlichen in Gera: Ein Zeuge beobachtete die drei Personen, wie sie sich gegen 18:30 Uhr an dem abgestellten Fahrzeug zu schaffen machten. Dabei urinierten die Personen an das Polizeiauto und traten einen Außenspiegel ab, wie die Polizei Gera mitteilt.

Im Zuge der daraufhin eingeleiteten Fahndung konnten die Täter gestellt und eindeutig identifiziert werden. Es handelt sich um zwei 14-Jährige und einen 18-Jährigen. Gegen alle drei wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die beiden Jugendlichen wurden in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten übergeben.