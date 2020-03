Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Junger Fahrer verliert Kontrolle und beschädigt Telekommast

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwochabend gegen halb zehn auf der Straße An der Försterei, als ein 18-jähriger Fahrer eines Pkw BMW ins Schleudern geriet. Das teilt die Polizei in Gera mit. Der junge Fahrer sei aus Richtung Remsaer Straße kommend unterwegs gewesen. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und kollidierte mit einem Mast der Telekom. Am Pkw und am Telekommast entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

