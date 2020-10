Jungkatzen aus dem Geraer Tierheim suchen neues Zuhause

Wer gerade mit dem Gedanken spielt, eine Katze zu adoptieren, sollte sich an das Tierheim Gera wenden. So heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Viele Katzen unterschiedlichen Alters würden dort derzeit auf ein neues liebevolles Zuhause und ein erfülltes Katzenleben warten. Wie in jedem Herbst habe das Tierheim auch in diesem Jahr zahlreiche Katzenbabys aus ungewollter Vermehrung in Obhut genommen. Nach dreiwöchiger Quarantäne, in deren Rahmen die Fundtiere aufgepäppelt und ärztlich versorgt werden, können sie in ein neues Zuhause umziehen.

„Uns ist sehr daran gelegen, dass vor allem die jungen Katzen nicht länger als nötig im Tierheim bleiben müssen. Wir freuen uns daher ausdrücklich, wenn Katzenfreunde einen Schützling aus dem Tierheim adoptieren, anstatt zum Züchter zu gehen“, sagt Tierheimleiterin Bärbel Zimmer. Die Entscheidung für eine Tierheim-Katze habe zudem Vorteile: Ältere Katzen seien medizinisch durchgecheckt, geimpft und kastriert. Bei bekanntem Vorbesitzer sei auch davon auszugehen, dass das Tier stubenrein ist. „Rund ums Tier geben wir gerne Auskunft zur Haltung, Versorgung und Pflege. Auch können unsere Mitarbeiter Aussagen über das Wesen und Temperament der Tiere treffen“, betont Bärbel Zimmer und ergänzt: „Im Optimalfall besuchen die Interessenten den zukünftigen Mitbewohner vor der Adoption mehrmals im Tierheim, lernen ihn kennen und bauen eine erste Bindung auf.“

Katzenschutzverordnung gilt seit 1. Januar 2020

Dass im Tierheim Gera derzeit so viele Katzenbabys auf ein neues Zuhause warten, sei laut Zimmer nicht zuletzt auch darauf zurückzuführen, dass immer noch zu wenige Menschen den Bestimmungen der seit 1. Januar 2020 geltenden Katzenschutzverordnung der Stadt Gera nachkommen. Demnach sind alle Besitzer von Freigänger-Katzen und Betreuer von Futterstellen dazu verpflichtet, die Tiere zu kastrieren, mit einem Mikrochip zu kennzeichnen und zu registrieren.

„Nicht kastrierte Hauskatzen mit Freigang tragen stark zur unkontrollierten Vermehrung von Streunerkatzen bei. Es gehört zu einer verantwortungsbewussten Tierhaltung, die eigenen Katzen zu kastrieren und so dem Elend der Streuner, die oft erheblich unter Hunger, Kälte, Krankheiten, Parasitenbefall und Verletzungen leiden, nicht weiter Vorschub zu leisten,“ so Zimmer in diesem Zusammenhang. Unter „Freigang“ sei auch ein kurzer Ausflug in den Nachbarsgarten zu verstehen – quasi jeder Gang aus der Haustür oder vom eigenen Grundstück, egal für wie lange.

Die Mitarbeitenden des Tierheims möchten für alle ihre Schützlinge ein dauerhaftes und liebevolles Zuhause finden. Aus diesem Grund werden bei besonderen Tierschicksalen, die einer aufwendigeren Haltung bedürfen, vor und nach der Adoption Kontrollen durch die Tierheimleitung durchgeführt. So sollen mögliche Probleme der Neu-Besitzer frühzeitig abgeklärt und diese unterstützt werden.

Das Tierheim ist dienstags bis samstags zwischen 13.30 und 16 Uhr geöffnet, wobei samstags ausschließlich Beratungsleistungen und kein Verkauf angeboten werden. Der Spaziergang mit den Tieren ist nach Anmeldung und zu den genannten Öffnungszeiten jederzeit möglich. Anfragen können gerne an das Servicetelefon des Tierheims unter 0365/41 30 66 oder per E-Mail an tierheim@gera.de gerichtet werden.