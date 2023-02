Jurykinder für Goldenen Spatz in Gera und Erfurt werden ausgewählt

Gera. Die Jury hat fast 700 Bewerbungen aus dem In- und Ausland zu sichten.

692 junge Leute haben sich für die zwei Kinderjurys des Wettbewerbs Goldener Spatz 2023 beworben. Nachdem die Bewerbungsfrist zu Ende gegangen ist, wird die Auswahlkommission um Festivalleiterin Elisabeth Wenk und Projektleiterin Katharina Trautmann in den nächsten Tagen die Einsendungen sichten, um die 29 begehrten Plätze für die Kino-Kinderjury zu vergeben. Außerdem werden fünf junge Leute für die Jury Digital ausgewählt

Kinder aus Deutschland, Österreich, Südtirol, Belgien, aus der Schweiz, dem Fürstentum Liechtenstein, aus Luxemburg, Dänemark und erstmals aus Rumänien werden in die Kinderjury eingeladen. Wie in den vergangenen Jahren nehme Nordrhein-Westfalen innerhalb der Bundesländer mit 101 Briefeschreibern den Spitzenplatz ein, gefolgt von Bayern mit 66, Thüringen mit 63 (darunter 14 aus Gera und 12 aus Erfurt) sowie Niedersachsen mit 52 Bewerbern, berichtete Projektleiterin Katharina Trautmann. Viele Kinder würden durch den Aufruf im TV auf das Festival aufmerksam, andere durch Hinweise von den Eltern, Lehrern oder Schulkameraden. „Gerade im Ausland, speziell in Südtirol, erweisen sich die Schulen als wertvolle Partner“, so Trautmann. Die Kinder hätten sich beim Schreiben ihrer Briefe viel Mühe gegeben. „Bei den selbstverfassten Film- oder Medienkritiken setzten sie sich mit Klassikern wie „Der kleine Lord“ oder „Mary Poppins“, mit Kinohits wie „Die Schule der magischen Tiere“ und „Die drei ???“ oder auch mit brandaktuellen Serien und Filmen von Streaminganbietern und Online-Plattformen auseinander“, resümierte die Projektleiterin. Nun hat die Auswahlkommission die Qual der (Aus-)Wahl. Die jungen Film- und Medienfans dürfen dann in der Festivalwoche vom 4. bis 10. Juni die Wettbewerbsbeiträge sichten und an die besten deutschen Kindermedienproduktionen die Goldenen Spatzen verleihen.