Gera. Ein letztes Mal ist am Sonntag die Eröffnungsgala im Großen Haus Gera zu erleben.

Kabarett und Konzert am Theaterwochenende

Im Puppentheater Gera spielt Sabine Schramm ihr neues Kabarett-Programm „Pudels Kern …“ am Freitag und Samstag jeweils 19.30 Uhr. Das Theaterstück der Autorin und Regisseurin Karin Eppler blickt in die Arbeitswelt am Theater und im Dialog mit ihrem tierischen Kompagnon nimmt Sabine Schramm das aktuelle Zeitgeschehen auseinander.

Lateinamerikanische Klänge

Schwungvolle lateinamerikanische Musik verspricht das 277. Foyerkonzert „Oblivion“ am Sonntag, um 11 Uhr, im Konzertsaal des Geraer Theaters. Anne Preuß (Gesang), Anne-Sophie Kühne (Violine), Johannes Neupert (Violine), Miguel Angel Lucas Lorenzo (Viola), Jesús Antonio Clavijo Rojas (Violoncello), Felix Raddatz (Kontrabass), Karin Müller (Akkordeon) und Ji Woo Lee (Klavier) präsentieren von kubanischem Bolero bis argentinischen Tango meisterhafte Kammermusik von Astor Piazzolla, Gerardo Di Giusto, Pedro Flores und anderen.

Für die Kleinsten ab 3 Jahren spielt Sabine Schramm am Sonntag, um 16 Uhr, im Puppentheater Gera „Das Traumfresserchen“ nach dem Märchen von Michael Ende. Die kleine Prinzessin Schlafittchen aus Schlummerland kann nicht schlafen. Sie hat Angst vor bösen Träumen. Ihre Eltern sind ratlos. Niemand kennt Mittel gegen böse Träume. Deshalb macht sich der König auf den Weg und will erst wiederkommen, wenn er weiß, wie er seiner Tochter helfen kann.

Die Eröffnungsgala ist in Gera noch einmal am Sonntag, um 14.30 Uhr, im Großen Haus zu erleben.

Karten unter Telefon 0365/8 27 91 05 sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de