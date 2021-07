Jogging fürs Zwerchfell auf der Geraer Sommerbühne

Gera. Kabarettist Erik Lehmann gastiert mit seinem Programm „Uwe Wallisch - Der Frauenversteher“.

Im Rahmen des Sommertheaters tritt an diesem Donnerstag, 15. Juli, um 19.30 Uhr vor der Bühne am Park Gera der Kabarettist Erik Lehmann mit seinem Programm „Uwe Wallisch – Der Frauenversteher“ auf, teilt das Theater Altenburg Gera mit.

In einer Welt, die sich gegen den kleinen Mann verschworen habe – in einer Welt, in der selbst Gartenzwerge gegen Überfremdung demonstrieren – in einer solchen Welt brauche es einen kühlen Kopf: Uwe Wallisch, Hobbybastler, Kleingärtner, Mensch. Er kämpfe für uns. Mit Frau Kleefeld vom Jobcenter. Mit der Anja von Ebay-Kleinanzeigen. Und mit seiner Tochter Bettina, die Mastschweine mehr liebt als ihren Vater. „Da fehlt dir der zweite Kopf zum Schütteln!“ sagt Uwe – und Recht hat er.

Doch Uwe ist nicht allein. Da ist auch noch Schorsch, der fassungslose Förster mit dem EU-geförderten Waldspielplatz. Oder Herr von Klatsche, der philosophierende Milliardär und Sonnenanbeter. Und Marko, der sich nur noch bewaffnet ins Pflegebett legt.

Gemeinsam mit seinem Autor Philipp Schaller gibt der Kabarettist Erik Lehmann – bekannt aus der „Herkuleskeule“ in Dresden – mit seinen Figuren Antworten auf Fragen, die erst noch formuliert werden müssen. Das sei Jogging fürs Zwerchfell und Karate fürs Hirn.

Informationen und Karten sind an den Theaterkassen erhältlich, telefonisch unter 0365/8279105 in Gera beziehungsweise unter 03447/585160 in Altenburg sowie online unter www.theater-altenburg-gera.de bestellbar. Einlass und Öffnung der Abendkasse sei ab 30 Minuten vor Beginn.