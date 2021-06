Käfer-Kult am Samstag in Gera-Aga

Käferclub Gera veranstaltet wieder ein Treffen und lädt alle Interessierten zum Schautag ein.

Gera-Aga. Der Käferclub Gera veranstaltet am kommenden Wochenende wieder ein Käfertreffen.

Für Samstag lädt er zum großen Schautag ins Strandbad Aga ein. Interessierte Besucher können die Kultautos bestaunen und mit den Besitzern fachsimpeln. Kulinarisches wird ebenfalls vor Ort angeboten.

Rund 150 Käfer-Liebhaber aus ganz Deutschland werden zum Treffen erwartet. „Der Rostocker ist bereits auf dem Weg“, erzählt Kay-Uwe Walther vom Geraer Verein. Die weiteste Anreise werden dabei wohl Teilnehmer aus dem Norden haben, die mit ihrem Kultauto rund 700 Kilometer zurücklegen. Auch Mitglieder von Käferclubs in Polen und in Tschechien hätten sich bereits angemeldet, berichtet Kay-Uwe Walther. „Es wird also ein bisschen international.“

Der Käferclub Gera hat derzeit 14 Mitglieder. Weitere Vereine in Mitteldeutschland gibt es in Chemnitz, Bautzen, Döbeln. „Gerade bildet sich in Leipzig ein kleiner Club“, freut sich Walther, der neuen Vereinen gern weiterhilft.

Der Liebhaber schätzt, dass immer noch hunderttausend dieser Kultfahrzeuge unterwegs sind, die nach dem zweiten Weltkrieg serienmäßig produziert wurden. „In fast jedem Land gab es eine Käferproduktion, selbst auf den Philippinen. Dabei waren Wolfsburg und Puebla in Mexiko die größten Produktionsstandorte. Insgesamt wurden knapp 22 Millionen Stück gebaut. Allein in Gera haben wir etwa 20, davon werden 15 angemeldet sein“, berichtet der Fan, der selbst fünf bei sich zu Hause stehen hat.