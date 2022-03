Kämpferische Mittagspause am 8. März

Gera. Die Gewerkschaftsfrauen laden erneut zum Internationalen Frauentag in Gera ein.

Am heutigen 8. März laden zwischen 11 und 13 Uhr die Gewerkschaftsfrauen in Gera schon das dritte Jahr hintereinander zu einer kämpferischen Mittagspause in die Bachgasse vor das Stadtmuseum ein. Sie steht in diesem Jahr unter dem Motto „Wenn Frauen streiken, steht die Welt still“.

Anlässe hierfür gäbe es genug, heißt es in einer Pressemitteilung des DGB Thüringen, Büro Gera. „Fast zwei Jahre Pandemie liegen nun hinter uns. Viele Frauen standen und stehen vor der Herausforderung, bei Schul- und Kindergartenschließungen oder Quarantänen Beruf und Familie zu vereinbaren. Viele Frauen mussten aufgrund von Kurzarbeit Einkommenseinbußen verkraften. Gerade Frauen im Handel und Sozial- und Gesundheitsberufen sind besonders belastet.“ Löhne von Frauen seien immer noch niedriger als die der Männer. Arbeitsbedingungen wären nicht überall förderlich für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf.

TLZ-Newsletter für Gera Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die DGB-Frauen Gera wollen ins Gespräch kommen. „Von März bis Mai finden bundesweit Betriebsrats- und Personalratswahlen statt, Frauen sollen motiviert werden, sich an den Wahlen in ihrem Betrieb zu beteiligen und sich auch zur Wahl zu stellen. Denn in Betriebs- und Personalräten können Beschäftigte Arbeitsbedingungen im Betrieb mitgestalten.“