Kästnergrundschule in Gera punktet bei Wettbewerb

Gera. TEAG unterstützt im Rahmen „IdeenMachenSchule“ Projekt mit 500 Euro

Auch in diesem Jahr fand die TEAG Thüringer Energie im Rahmen ihres Wettbewerbes „IdeenMachenSchule“ ihre Preisträger. Neben den sogenannten Leuchtturmprojekten, die mit jeweils 1000 Euro, einem Pokal und T-Shirts honoriert werden, gab es auch 15 weitere Schulprojekte, die es aus Sicht der Wettbewerbsjury verdient haben, prämiert zu werden. Zu ihnen gehört auch die Erich-Kästner- Grundschule mit ihrer Idee für eine Winterolympiade und dem damit verbundenen Gedanken zur Förderung von Teamwork und Gemeinschaft. Die Schule bekommt hierfür 500 Euro. Mit dieser Unterstützung durch die TEAG kann die Schule Medaillen und Pokale sowie Materialien zur Durchführung, wie zum Beispiel Hockeyschläger für Eishockey, Teppichfliesen als Schlittschuhe, Schlitten oder Rollbretter als Bob anschaffen, heißt es in einer Mitteilung des Unternehmens.

Mit der Durchführung einer Winterolympiade möchte die Schule in Gera-Lusan den Kindern den olympischen Gedanken näherbringen. Neben Fairness und Teamfähigkeit soll verdeutlicht werden, dass auch Bewegung im Winter wichtig ist. Dies soll in vier bis fün Disziplinen in Anlehnung an den Wintersport geschehen.

Seit 2012 bestärkt der Energiedienstleister TEAG Thüringer Energie AG mit seinem thüringenweiten Wettbewerb „IdeenMachenSchule“ Thüringens Schulen in ihrem Engagement und fördert zahlreiche Projekte mit finanzieller Unterstützung.