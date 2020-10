Karikaturist Ulrich Forchner zu Halloween in Coronazeiten

Gera. Karikaturist Ulrich Forchner zu Halloween in Coronazeiten

Karikaturist Ulrich Forchner macht sich Gedanken über Halloween in Coronazeiten, speziell über den bei Kindern so beliebten Brauch, im Gruselkostüm durch die Nachbarschaft zu ziehen und Naschkram zu erbeuten. Zuletzt wurde angesichts steigender Infektionszahlen gänzlich davon abgeraten, am Abend des 31. Oktober von Haus zu Haus zu ziehen.