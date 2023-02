„Karneval der Engel“ kehrt zurück

Gera. Plötzlich war er weg, der Engel auf der Laterne thronend. Verschwunden die Bronzefigur von Künstler Roland Lindner. Jahre später ist sie nun wieder zurückgekehrt.

Wo ist denn mein Engel hin, ist er etwa weggeflogen?, fragte sich eines Tages Roland Lindner, als er mal wieder die Gagarinstraße stadtauswärts fuhr. Das war aber nicht erst vor ein paar Tagen, sondern seit sechs, sieben Jahren vermisst Roland Lindner seinen Engel. Es war auch nicht irgendein Engel, der irgendwo am Wegesrand verloren saß und darauf wartete, mitgenommen zu werden. Nein, Roland Lindner, seines Zeichens Künstler, platzierte seinen „Karneval der Engel“, eine bronzene Figur in luftiger Höhe auf einen Laternenmast – „damals 2014 im Rahmen meiner Ausstellung in der G26“, erinnert er sich zurück und gesteht: „Es war auch nicht genehmigt. Ich hatte einfach den Impuls, diesen Engel dort thronen zu lassen – und von dort lächelte er milde auf uns herab.“

Genau so lange, bis eines Tages die Stadtbeleuchtung ihre turnusmäßige Kontrolle durchführte, selbigen entfernte und stillschweigend in der hauseigenen Asservatenkammer zur Verwahrung brachte. Erst als Matthias Müller, OTWA-Gruppenleiter Öffentliche Beleuchtung, die Kammer aufräumte – denn dort hatte sich in den Jahren so einiges angesammelt, rückte der Engel wieder in den Fokus. „Er sah so aus, als sei er nicht nur irgendwelcher Plunder“, erklärt Müller. So ging er auf Suche nach dem rechtmäßigen Besitzer und wurde erst durch die ähnlich aussehenden Figuren im Kunstpavillon im Hofwiesenpark stutzig. „Ich kontaktierte sodann Roland Lindner.“ Letztendlich trafen sie sich und der Engel kehrte nach vielen Jahren wieder zurück. Zwar kann er künftig nicht mehr auf der Laterne thronen aber dafür auf dem Haussims der Gemeinde G26. „Ja, da freuen wir uns, dass der Engel, der immer auf uns schaute, nun wieder zu uns blicken kann“, so Stefan Taubmann, Pastor der Gemeinde.