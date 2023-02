Katastrophenalarm in Gera zu Übungszwecken

Gera. Die Übung am Montagmorgen zeigt schnelle Einsatzfähigkeit des Geraer Katastrophenschutzstabes, offenbart aber auch Verbesserungsbedarf.

Der Katastrophenschutzstab der Stadt Gera ist am Montagmorgen alarmiert worden. Wie die Stadtverwaltung mitteilte, handelte es sich um die jährliche Alarmierungsübung, die die Stadt auf Grundlage der Thüringer Katastrophenschutzverordnung durchzuführen hat.

Mit der Alarmierung sei die schnelle Einsatzfähigkeit der Stabsabteilungen und Fachberater geprüft worden, die dem Leiter des Katastrophenschutzstabes, Bürgermeister Kurt Dannenberg (CDU) innerhalb von weniger als 100 Minuten in einem umfassenden Lagevortrag den aktuellen Sachstand zu den diversen Krisenszenarien hätten vortragen können. „Diese Leistung anerkennend, wurden im Rahmen der Übung dennoch auch ablauforganisatorische Mängel sichtbar, die es nun gilt, schnellstmöglich abzustellen“, heißt es aus dem Rathaus. Über die Alarmierungsübung gleich zum Ferienstart waren neben den Mitgliedern des Katastrophenschutzstabes und den dazugehörigen internen sowie externen Fachberatern auch die Geraer Ortsteilbürgermeister und die Wehrführer informiert.

Kurt Dannenberg sagte im Zusammenhang mit der Übung: „Die vergangenen Jahre waren geprägt von Krisen unterschiedlichster Art.“ Als Beispiele nennt er die Corona-Pandemie oder auch den Krieg in der Ukraine und dessen Folgen, wie die Energiekrise. „All diese Szenarien galt und gilt es im Blick zu behalten“, so Dannenberg: „Aber auch andere Themen wie die sogenannte Vogelgrippe oder die Afrikanische Schweinepest müssen ständig beobachtet und bewertet werden.“ Der Bürgermeister betont, dass das derzeitige Gefühl, die meisten Krisen seien hierzulande weitestgehend überstanden, nicht die Einsatzbereitschaft des Katastrophenschutzstabes trüben dürfe. „Daher gilt es genau jetzt, nicht nur zu sensibilisieren, sondern auch in Übung zu bleiben.“