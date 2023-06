Kaufland-Mitarbeiter beteiligen sich am Warnstreik. Etwa 40 Beschäftigte sind am Donnerstag dem Aufruf von Verdi gefolgt und haben sich in Bieblach-Ost versammelt

Kaufland-Mitarbeiter in Gera beteiligen sich am Warnstreik

Gera. Rund 40 Beschäftigte von Kaufland-Standorten aus Gera-Lusan und Bieblach-Ost, darüber hinaus aus Erfurt und Pößneck, haben sich am Donnerstagvormittag in Bieblach-Ost versammelt. Damit folgten sie dem Aufruf zum Arbeitskampf des Thüringer Einzelhandels. Für Kunden der Supermarkt-Filialen in Gera hatte der Warnstreik keine Auswirkungen.

Am 1. Juni war die erste Verhandlungsrunde in der Tarifauseinandersetzung des Einzel- und Versandhandels Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ergebnislos beendet worden. Die Gewerkschaft ver.di fordert für die Beschäftigten unter anderem 2,50 Euro mehr Lohn und Gehalt pro Stunde, was einer Anhebung des Eckgehalts um etwa 15 Prozent entspricht. Die Laufzeit soll 12 Monate betragen. Die Arbeitgeber bieten lediglich Erhöhungen im Umfang von 7,5 Prozent an – allerdings gestreckt auf zwei Jahre, teilte die Gewerkschaft mit.

Nach dem Streik am Donnerstag sollen weitere Aktionen folgen. Geplant ist, die Streiks in den kommenden Tagen auch auf andere Landesteile auszuweiten. „Die Kolleginnen und Kollegen sind wütend. Der Druck im Einzelhandel durch immer weniger Personal und die unter anderem daraus resultierende Arbeitsverdichtung steigt seit Jahren. Hinzu kommen die steigenden Preise. Und nun sollen die Beschäftigten auch noch Reallohnverluste hinnehmen. Es reicht“, erklärte dazu Matthias Adorf, Gewerkschaftssekretär bei ver.di Thüringen für den Fachbereich Handel. red