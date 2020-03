Keine Änderungen am Haushalt der Stadt Weida für 2020

Mit großer Mehrheit von 16 Ja-Stimmen bei zwei Enthaltungen und einer Gegenstimme ist im Weidaer Stadtrat der Haushalt für 2020 beschlossen worden. Das überhaupt über den Haushalt diskutiert wurde, hing mit sechs Ergänzungs- beziehungsweise Änderungsanträgen zusammen, die Ines Zipfel (Linke) formulierte. Ihr ging es nach eigenen Angaben darum, Vorschläge zu machen, um Mittel für den Sanierungsstau in der Stadt freizulenken.

Stellenplan für Weidaer Stadtverwaltung in Frage gestellt

So beantragte sie, den Stellenplan auf dem Ist-Niveau von 2019 mit 41 Stellen zu belassen, geplant sind 43. Begründet wird der Zuwachs unter anderem mit einer halben Schwimmmeisterstelle, die um eine halbe Hausmeisterstelle auf eine volle aufgestockt wird, um die Chancen zu verbessern, auch Bewerber zu finden. Zipfel ging es um eine Stelle auf der Osterburg. Sie fragte, ob nicht erst in die Burg investiert werden müsse, ehe die Verwaltung eine Stelle für die Vermarktung schafft. Hauptamtsleiterin Bettina Gunkel entgegnete, dass die Stelle bereits 2019 vom Stadtrat beschlossen wurde.

Fast vier Millionen Euro sind für die Wiederherrichtung des Gewerbealtstandortes in diesem Jahr eingeplant. Derzeit laufen Abbrucharbeiten an alter Gebäudesubstanz. Foto: Marcel Hilbert

Außerdem stellte Zipfel 40.000 Euro für das kaputte Dach der Freiwilligen Feuerwehr Hohenölsen in Frage – und die Ortsteilfeuerwehr gleich mit. Womit sie prompt Widerspruch von Stadtbrandmeister und CDU-Stadtrat Silvio Schettler erntete, der auf gesetzliche Anforderungen etwa hinsichtlich der Anfahrtszeiten verwies. Ein weiterer Antrag zielte darauf, 45.000 Euro für das Sanierungsträger-Honorar für das Sanierungsgebiet in der Weidaer Innenstadt an „Wohnstadt Thüringen“ lieber als Planungsleistung für einen Flächennutzungsplan auszugeben. Zwar begrüßte Bauamtsleiter André Rauh prinzipiell den Willen zum Flächennutzungsplan, der aufgezeigte Weg sei aber formell nicht möglich. Laut Haushaltsvorbericht erhält die Stadt für diesen Posten 36.000 Euro Fördermittel.

Auch Prüfanträge werden abgelehnt

Auf den Prüfstand stellen wollte Ines Zipfel auch eine 80.000 Euro hohe geplante Ausgabe für „private Winterdienstleistungen“ zusätzlich zu denen des Bauhofes. Ebenso beantragte sie überprüfen zu lassen, ob es die Stadt bei stetig steigenden Kita-Zuschüssen nicht günstiger käme, die Einrichtungen wieder selbst zu tragen. Tatsächlich steigen die städtischen Ausgaben dafür von 1,24 auf 1,4 Millionen Euro, laut Haushaltsvorbericht mit weiter steigender Tendenz.

Und zuletzt beantragte sie, den Pachtvertrag für das „Containerdorf“ für Flüchtlinge mit dem Landkreis nicht zu verlängern, sondern in der Stadt Wohnungen anzubieten, um Mieteinnahmen zu generieren. Margot Mattisseck (CDU) widersprach, zumindest solange der Status der Geflüchteten nicht geklärt sei.

Alle Anträge, auch die Prüfaufträge, wurden jeweils mit großer Mehrheit abgelehnt. Den zur Feuerwehr Hohenölsen zog Ines Zipfel selbst „vorläufig“ zurück. Kritik wurde vor allem daran geäußert, dass die Vorschläge so kurzfristig gekommen seien und sich die Stadträtin nicht im Vorfeld an die betreffenden Stellen gewendet habe, um eigene Missverständnisse auszuräumen.

Kreis- und Schulumlage wesentlich höher als Schlüsselzuweisungen

Jörn Seifarth (Pro Kommune) regte dennoch an, künftig immer wieder Haushaltsposten emotionslos auf den Prüfstand zu stellen, da der Haushalt eng gestrickt sei. Bemerkenswert fand er, dass Kreis- und Schulumlage höher ausfallen, als das, was die Stadt an Schlüsselzuweisungen erhält. Letztere sind 2020 mit 2,56 Millionen Euro höher eingeplant, als 2019 mit 2,39 Millionen. Und auch die Schulumlage sinkt leicht um etwa 7400 Euro auf 441.800 Euro. Doch zusammen mit der Kreisumlage, die von 2,62 auf 2,77 Millionen Euro steigt, liegt diese Ausgabe deutlich über den Schlüsselzuweisungen.

Thomas Urban (FWG) attestierte für seine Fraktion der Stadt und Kämmerer Matthias Jung ein „solides“ Zahlenwerk. Die Steuerhebesätze von Grund- und Gewerbesteuer bleiben unverändert bei 295 (Grundsteuer A) beziehungsweise 402 (Grundsteuer B) Prozent sowie bei 395 Prozent bei der Gewerbesteuer. Für das umfangreiche Investitionsprogramm wird zwar auch wieder in die Reserve gegriffen. Aber durch ein relativ gutes Jahr 2019 fiel die geplante Entnahme von einer guten Million Euro aus der Rücklage am Ende weniger als halb so hoch aus, heißt es im Haushaltsvorbericht. Neue Investitionskredite sind auch 2020 nicht vorgesehen.

Auszug aus dem Investitionsplan 2020

- Gewerbestandort Schloßmühlenweg: 3,95 Millionen Euro (kein Eigenanteil)

- 4. Bauabschnitt Innenstadt (Poststraße/Nonnenhof): 850.000 Euro (704.000 Euro Fördermittel)

- Hospitalbrücke Sanierung: 150.000 Euro (ohne Fördermittel)

- Stützmauer Aumaer Straße, Planung: 100.000 Euro (80.000 Euro Fördermittel)

- Stützmauer Mozartstraße: 95.000 Euro

- Petersberg 8, Sicherung: 90.000 Euro (kein Eigenanteil)

- Platz der Freiheit 2, Sicherung und Gestaltung Außenanlagen: 80.000 Euro (64.000 Euro Fördermittel)

- Sicherung Widenkirche: 75.000 Euro (geplante Fördermittel: 73.000 Euro)

- Ausbau Kindergarten Sonnenschein: 217.500 Euro (197.500 Euro Fördermittel, 20.000 Euro Eigenanteil Kirche)

- Breitbandausbau: 127.000 Euro Eigenanteil

- Osterburg, Elektroverteilung und Heizungsanlage Neues Schloss: 80.000 Euro

- Feuerwehr Hohenölsen, Dachsanierung: 40.000 Euro

- Kirche Steinsdorf, Dachsanierung: 10.000 Euro städtischer Zuschuss

- Sommerbad, Kassenautomat: 40.000 Euro

- Feuerwehr Weida, Digitalfunk: 45.000 Euro (44.000 Euro Fördermittel)

- Bauhof Weida, Neubau Fahrzeughalle: 50.000 Euro (2019: 650.000 Euro)

- Kirchberg 8, Wohnungsbau, Planung: 60.000 Euro