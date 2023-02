Keine Langeweile in den Winterferien für Geras Schüler

Gera. Städtische Einrichtungen, Jugendclubs & Co. bieten vielfältiges Programm an

Ab Montag sind in Thüringen Winterferien. Für den der Zuhause bleibt, muss es dennoch nicht Langweilig werden. Viele Möglichkeitenwerden geboten, etwas zu unternehmen, heißt es aus der Stadtverwaltung. Ob gemeinsame Ausflüge mit dem Jugendclub, ein Gamingnachmittag, ein Besuch von Geras Museen oder sportliche Action: eine breite Auswahl an Aktivitäten ist auf jeden Fall garantiert.

Geraer Naturkundemuseum

Im Naturkundemuseum sei viel los: von Tieren der Eiszeit, über eine Wanderung entlang der Weißen Elster bis hin zu einer Dachbodenführung im Schreiberschen Haus. Für Groß und Klein steht ein breites Angebot zur Verfügung, bei dem jede neugierige Entdeckerin und jeder neugierige Entdecker auf ihre beziehungsweise seine Kosten kommt. Egal ob eine eigens angefertigte Höhlenmalerei oder ein von Hand gebastelter „Biberteller“, für ein Andenken ist in jedem Fall gesorgt. Vom 11. bis 17. Februar um jeweils 14 und 15 Uhr können Schülerinnen und Schüler an den individuellen Veranstaltungen teilnehmen.

Stadtmuseum

Für Liebhaber von Musik und Geschichte bietet das Stadtmuseum eine Führung durch die Sonderausstellung „Musikinstrumente aus Gera“ für Kinder ab 6 Jahren an. Unter dem Titel „Eine musikalische Reise durch Gera“ können interessierte Mädchen und Jungen sich hier auf Spurensuche begeben und der Vergangenheit lauschen. Etwa 90 Minuten dauert die Führung, die am 14. und 16. Februar um jeweils 14 Uhr stattfinden wird.

Jugendclub CM

Und auch das Kinder-, Jugend- und Freizeitzentrum „CM“ lädt ein, am 13. Februar um 14 Uhr eine gemeinsame Bastelstunde in Vorbereitung auf den Valentinstag zu verbringen. Des Weiteren besteht die Chance, am 14. Februar zur selben Uhrzeit Freundschaftsbänder herzustellen oder am 16. Februar einen gemütlichen Filmnachmittag zu erleben. Gezeigt wird „Fluch der Karibik“.

Great Gera Skates

Wer sich hingegen sportlich betätigen möchte, der kann das Angebot der Great Gera Skates oder der Jumpers Gera in Erwägung ziehen. Der Skateverein hat in den Winterferien vom 15. bis 18. Februar jeweils in der Zeit von 12 bis 18 Uhr geöffnet, bietet aber vom 14. bis 17. Februar besondere Veranstaltungen für Schülerinnen und Schüler an: es beginnt am 14. Februar mit einer Fahrt in die Skatehalle Mühlhausen, die um 10:30 Uhr starten wird.

Um Anmeldung vorab wird gebeten, da nur begrenzt Plätze vorhanden sind. Anmelden können sich Interessierte bis zum 08. Februar unter info@skatepark-gera.de oder per Telefon unter 0152/53753632.

Am 15. Februar folgt dann ein Spielenachmittag ab 15 Uhr und am 17. Februar können Kinder und Jugendliche ab 17 Uhr einen Kinoabend am Lagerfeuer mit Knüppelteig und alkoholfreiem Punsch genießen.

Jumpers

Jumpers hingegen bietet Groß und Klein an, am 13. Februar gemeinsam zu kochen und zu backen. Hierzu bedarf es einer Anmeldung und der Erlaubnis der Eltern. Ein Kreativangebot für Kinder und Jugendliche wartet am 14. Februar und am 15. Februar darf man sein Können beim Tischtennis-Turnier oder bei verschiedenen Brettspielen unter Beweis stellen.

Am 16. Februar gibt es einen Jugendabend für Kinder ab 12 Jahren, ebenfalls nur mit Anmeldung und Zustimmung der Eltern. Abschließend folgt dann am 17. Februar ein Mario Kart-Turnier.

Alle Events finden zu den üblichen Öffnungszeiten zwischen 14 und 17 Uhr statt, mit Ausnahme des Jugendabends, welcher 18 Uhr beginnt und bis 20:30 Uhr dauert.

Anmeldungen und weitere Infos sind zu finden unter www.gera.jumpers.de oder per Telefon unter 0365/22621860.

Bumerang

Im Kinder- und Jugendzentrum Bumerang geht es etwas ruhiger zu. Hier haben Schülerinnen und Schüler am 13. Februar ab 14 Uhr die Möglichkeit, Freundschaftsbänder zu basteln. Am 15. Februar, ebenfalls ab 14 Uhr, können sie die übrig gebliebene Weihnachtsschokolade beim Backen verwerten. Zum Schluss wird dann noch am 17. Februar ab 15 Uhr zur Faschings-Disko geladen.

Shalom

Das Jugendhaus Shalom hat vom 11. bis zum 18. Februar fast jeden Tag etwas geplant. Los geht es mit dem Domino Day von 13 bis 17 Uhr. Am 13. Februar geht es um 16 Uhr mit einem Mario-Kart Turnier und Ballsport weiter, gefolgt von einem Ausflug in die Boulderhalle in Jena, welcher einer Anmeldung bedarf. Mittwoch, der 15. Februar, verspricht dann Spaß beim Tischtennisturnier ab 15 Uhr oder beim veganen Kochen ab 17:30 Uhr. Am Donnerstag, 16. Februar, gibt es ab 18 Uhr die Möglichkeit einer Übernachtungsparty, mit vorheriger Anmeldung. Der 17. Februar bietet dann ein zweites Mal die Chance, zum veganen Kochen ab 17 Uhr und startet dann ab 20 Uhr ein Krimidinner, bei aber auch eine Anmeldung im Vorfeld nicht fehlen darf. Seinen Abschluss findet das Ferienprogramm am Samstag, dem 18. Februar, mit einer Tour zum Escape Room Mystery HOF in Mülsen.

CVJM

Das CVJM Jugendhaus Gera hält vom 14. bis 16. Februar Kinderferienspiele mit einem mysteriösen Thema bereit.

Täglich von 9 bis 16 Uhr können interessierte Schülerinnen und Schüler an einem Detektiv-Spiel teilnehmen mit dem Titel „Detektiv Pfeife ermittelt: Der geheimnisvolle Dritte“.

Der Rätselspaß eignet sich für Kinder zwischen der 3. und 6. Klasse. Zudem wird ein kleiner Beitrag von zwei Euro pro Tag, inklusive Essen und Getränke, erbeten.

Stadtbibliothek

Und für alle, die sich für Konsolenspiele oder andere Onlinespiele begeistern, hält die Geraer Stadtbibliothek noch etwas bereit. Am 14. und 16. Februar gilt dort das Motto „Let’s zock!“. Kinder ab 6 Jahren können dann zwischen 15 und 18 Uhr ihre Faszination für Sports, Sonic & Co. ausleben und auf den von der Bibliothek bereitgestellten Konsolen spielen. Egal ob PS4 oder Nintendo Switch, als Einzelkämpfer oder im Team, für jeden ist etwas dabei.

Für die bessere Planbarkeit ist eine verbindliche Anmeldung erwünscht, in den Öffnungszeiten vor Ort in der Kinderbibliothek oder telefonisch unter 0365/0383371.

Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Internetseite der Bibliothek (www.biblio.gera.de)