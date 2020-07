Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Keine neue Allgemeinverfügung für Gera

Ab dem 16. Juli tritt für Thüringen eine neue Verordnung über grundlegende Infektionsschutzregeln zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus in Kraft. Wie die Stadtverwaltung Gera in einer Pressemitteilung informiert, beinhaltet die Verordnung „nur einige wenige Änderungen zur bereits bestehenden“. Die Stadt Gera wird nach eigenen Angaben keine neue Allgemeinverfügung erlassen. Das bedeutet, dass ab dem 16. Juli ausschließlich die Regelungen des Freistaates gelten werden.

„Die Zahl der Infizierten in Gera ist seit dem 7. Juli stabil bei 259, wobei nur noch zwei Fälle als aktiv gelten“, heißt es in der städtischen Mitteilung. Dennoch mahnt Geras Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) auch im Hinblick auf die bevorstehende Urlaubszeit weiter zur Vorsicht. Er hoffe, dass die Geraer die Ferien auch mit den noch bestehenden Einschränkungen genießen können. „Im Sinne aller appelliere ich an die Bürgerinnen und Bürger, die Abstands- und Hygieneregeln weiterhin einzuhalten und sich auch im Urlaub an die Vorgaben vor Ort zu halten, um damit eine mögliche zweite Infektionswelle zu verhindern“, so Vonarb.

Die wichtigsten Anpassungen der neuen Thüringer Verordnung im Überblick:

Die Besuchsregel wird erweitert auf zwei Besuche pro Bewohner beziehungsweise Patient für bis zu zwei Stunden pro Tag.

Die Pflicht zur Kontaktdatenerfassung in geschlossenen Räumen gilt noch für Gaststätten, öffentliche Veranstaltungen, Messen, Spezialmärkte, Ausstellungen, Hallen- und Freizeitbäder, Thermen, Saunen, kulturelle Einrichtungen mit Publikumsverkehr (Museen, Theater, Kinos etc.).

Bis 30. August weiterhin geschlossen bleiben Diskotheken, Clubs, Bordelle, Swingerclubs und ähnliche Angebote.