Keine Probleme mit der sechsten Dosis

Die Impfstelle I im Geraer Ärztehaus in der Becher-Straße wurde räumlich und personell erweitert.

Seit Mittwoch arbeiten dort zwei Arztteams gleichzeitig in jeder Nachmittagsschicht. Außerdem kam eine Frühschicht hinzu, die von acht Uhr bis 12 Uhr im Einsatz ist. „Dadurch können wir deutlich mehr Menschen impfen. Waren es anfangs 72 pro Tag, so sind es jetzt über 200. Ab dem 10. Februar wird es auch früh eine Doppelschicht geben, so dass dann um die 300 Personen geimpft werden können“, berichtet Impfmanager Sebastian Schöpp.

Am vergangenen Wochenende waren die baulichen Voraussetzungen erfolgt. Drei Räume kamen hinzu, die entsprechend umgebaut wurden. Nach wie vor werde der Biontech-Impfstoff verimpft.

80 Ärzten und knapp 270 Krankenschwestern

„Es ist wichtig, dass einheitlicher Impfstoff angeliefert wird, denn Erst- und Zweitimpfung müssen mit demselben Impfstoff erfolgen“ erklärt Sebastian Schöpp. Bezüglich viel diskutierter sechster Dosis sagt er: „Eine sechste Dosis lässt sich problemlos aus den Ampullen entnehmen. Dabei gibt es im Vergleich zu den anderen fünf Impfdosen auch keinen Qualitäts- oder Mengenverlust.“

Bisher habe der Impfstoff in Gera jederzeit ausreichend zur Verfügung gestanden. „Das klappt und ich gehe davon aus, dass es auch so bleibt. Die größere Herausforderung wird sein, ausreichend Ärzte und Krankenschwestern für unsere Doppelbelegung zu bekommen. Bis Ende des Monats ist das auf jeden Fall gesichert. Kommt dann jedoch das große Impfzentrum mit etwa zehn Impfstrecken, wird es nicht leicht werden, jeweils zehn Ärzte früh und zehn Ärzte nachmittags zuzüglich Schwesternpersonal einsetzen zu können.“ Insofern sind weitere Mediziner, die sich für einen Impf-Einsatz bereit erklären, sehr willkommen. Momentan kann auf einen Pool von etwa 80 Ärzten und knapp 270 Krankenschwestern zurückgegriffen werden. Apropos: Am vergangenen Sonntag bot die Impfstelle eine Sonderöffnung für Ärzte und medizinisches Personal der höchsten Kategorie. Über 70 von ihnen ließen sich impfen. Für den weiteren reibungslosen Ablauf im gesamten Ärztehaus empfiehlt der Impfmanager: Zehn Minuten vorm betreffenden Impftermin da zu sein, wäre optimal. Ein oder zwei Stunden früher anzureisen, ist aber nicht notwendig und sorge eher für Platzprobleme im Gebäudekomplex. Wer aus diversen Gründen seinen gebuchten Termin absagen muss, kann dies per E-Mail tun: impftermine@kvt-nd-service.de