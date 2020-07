Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kellnerin angegriffen - Einsatz in Untermhaus - Frau verletzt nach Unfall mit vier Autos -

Einsatz in Fasaneriestraße

Am Samstagmorgen gegen 8 Uhr endete ein Streit unter drei Männern (28, 32, 35) damit, dass die Polizei zu einer Wohnung in der Fasaneriestraße ausrücken musste. Beim Einsatz vor Ort wurde bekannt, dass der 35-Jährige von seinen Kontrahenten mit Schlägen und Tritten körperlich angegriffen wurde. Glücklicherweise wurde der mit knapp 2,8 Promille alkoholisierte Geschädigte nicht verletzt. Die Geraer Polizei ermittelt gegen die beiden tatverdächtigen Männer.

Kellnerin angegriffen und verletzt

Eine 21-jährige Mitarbeiterin eines Restaurants in der Reichsstraße rief am Sonntagabend gegen 18 Uhr die Polizei um Hilfe, da sie von einem vermeintlichen Gast körperlich angegriffen und verletzt wurde. Kurz zuvor betrat der 31-jährige, stark betrunkene Mann die Gastlichkeit und schien offenbar Hilfe zu benötigen. Als die Mitarbeiterin ihn ansprach, stieß ihr der Mann gegen den Oberkörper, verletzte sie leicht und entfernte sich anschließend. Eine Polizeistreife konnte den 31-jährigen, polizeibekannten Mann finden und leitete gegen ihn ein Ermittlungsverfahren ein. Ein Rettungswagen brachte die 21-Jährige in ein Krankenhaus.

Wiese gebrannt

Freitagnachmittag gegen 16.55 Uhr rückten Feuerwehr und Polizei in Ronneburg zur Pforte / Berggasse aus, da dort von Zeugen der Brand einer Grünfläche gemeldet wurde. Letzen Endes wurde eine 2 mal 2 Meter große Grünfläche in Mitleidenschaft gezogen. Personen wurden nicht verletzt. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen.

Radfahrer schwer gestürzt

Rettungsdienst und Polizei kamen am Samstagabend gegen 18.10 Uhr in der Zwötzener Straße zum Einsatz, da es dort zum Unfall mit einem Radfahrer kam. Nach derzeitigen Erkenntnissen fuhr der Radler auf der Zwötzener Straße und geriet dabei mit seinen Rädern in die Straßenbahnschienen. In der Folge kam der 50-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Ein Rettungsdienst brachte ihn schließlich in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallgeschehen aufgenommen.

Erst gefeiert, dann gestritten

Im Bereich des Geraer Skaterplatzes an der Werner-Petzold-Straße befanden sich am Samstag gegen 1.30 Uhr mehrere Personen, welche vorerst zusammen feierten, sich aber dann zuerst verbal und später körperlich stritten. Ein 40-Jähriger soll dabei von einem 15-Jährigen und einer weiteren Person zu Boden gebracht und getreten worden sein. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Steine auf Pizzeria geschmissen

Unbekannte Täter trieben in der Nacht auf Montag ihr Unwesen am Greizer Dr.-Rathenau-Platz, indem sie mehrere Steine gegen die Fensterscheiben einer Pizzeria waren. Zwei Fensterscheiben gingen dabei zu Bruch. Anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung. Die Greizer Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 03661 / 6210 entgegen.

Frau verletzt nach Unfall mit vier Autos

Am Freitag gegen 15.30 Uhr fuhr in Greiz eine 58-jährige Citroen-Fahrerin auf der Fritz-Ebert-Straße aus Richtung Mohlsdorf. Im Bereich der Feldschlösschenstraße geriet sie aus bisher ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr. Dort kollidierte sie mit einem Kia und einem Opel sowie einem geparkten VW. Die Frau wurde verletzt und alle vier Pkw beschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

