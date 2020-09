Kind angefahren - Radfahrer übersehen - Einbruch in Supermarkt scheitert

Auto fährt Kind an

Der 42-jährige Fahrer eines Ford fuhr am Montag gegen 7.15 Uhr auf der Geraer Fritz-Reuter-Straße entlang, als plötzlich ein 9-jähriges Kind auf die Straße rannte. Der Ford-Fahrer versuchte noch auszuweichen, berührte das Kind jedoch leicht. Das Kind kam zu Fall und wurde leicht verletzt. Die Geraer Polizei ermittelt und Zeugen unter der Rufnummer 0365-8290.

Einbruch in Supermarkt scheitert

Unbekannte versuchten sich am Wochenende (29. August, 20.30 Uhr bis 31. August, 6 Uhr) Zutritt zu einem Einkaufsmarkt in der Straße Hinter dem Südbahnhof in Gera zu verschaffen. Nach ersten Erkenntnissen versuchten der oder die Täter die Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Die Geraer Polizei sucht ebenfalls Zeugen unter 0365-8290.

Radfahrer übersehen

Eine 44-Jährige wollte mit ihrem Opel Montagvormittag gegen 10.05 Uhr rückwärts aus einer Einfahrt in der Geraer Uhlandstraße fahren. Beim Rückwärtsfahren übersah die 44-Jährige einen 79-jährigen Radfahrer. Es kam zur Kollision, wobei der 79-Jährige verletzt und in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Polizei ermittelt.

Autofahrer bremst Straßenbahn in Gera aus - 77-Jährige erleidet Schock

Weitere Meldungen der Polizei für Ostthüringen