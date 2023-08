Kind bei Gera von Auto angefahren und mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Münchenbernsdorf. Bei einem Unfall nahe Gera ist ein Kind von einem Auto erfasst und verletzt worden. Der Sechsjährige wurde in eine Klinik geflogen.

Ein Kind ist am Donnerstagnachmittag gegen 15.10 Uhr bei Gera von einem Auto angefahren und verletzt worden. Der Sechsjährige wurde nach dem Unfall in Münchenbernsdorf (Landkreis Greiz) per Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge war das Kind auf die Straße gerannt. Dort wurde es von einem 78-Jährigen in einem Smart erfasst. Weitere Einzelheiten waren zunächst nicht bekannt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.

