Kind bei Unfall verletzt – Streifenwagen beschädigt – B2 teilweise gesperrt

Am Dienstagmorgen gegen 7 Uhr wollte eine 42-Jährige Skoda-Fahrerin den Parkplatz des Nettomarktes in der Vogtlandstraße verlassen und stieß dabei mit einem fahrradfahrenden 12-jährigen Kind zusammen. Nach Angaben der Polizei stürzte das Kind daraufhin und verletzte sich leicht. Am Fahrzeug entstand leichter Sachschaden.

Streifenwagen beschädigt

Im Rahmen eines Einsatzes in der Bauvereinsstraße trat am Montag gegen 14.30 Uhr ein 46-Jähriger gegen einen Streifenwagen und beschädigte zudem einen Scheibenwischer. Während der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der Mann in den letzten Tagen weitere Straftaten begangen hatte. Unter anderem müsse er sich nun zusätzlich wegen Diebstahl und Sachbeschädigung in anderen Fällen verantworten, so die Polizei.

Unfall auf B2 – Straße teilweise gesperrt

Am Dienstag gegen 9.40 Uhr verlor ein 87-Jähriger offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr mit seinem Peugeot mehrfach gegen die Leitplanke der Bundesstraße 2 an der Anschlussstelle Gera-Trebnitz. Am Fahrzeug entstand Sachschaden. Zur Unfallaufnahme musste die B2 teilweise gesperrt werden.

Motorrad aus Lagerhalle entwendet

Zwischen dem 13. Juni und dem 6. Juli haben Unbekannte ein Motorrad MZ ETZ 250, das in einer Lagerhalle Am Bahnhof abgestellt war, gestohlen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03661 6210, entgegengenommen.

Zwei E-Bikes gestohlen

Aus einer Garage in der Neustädter Straße in Weida entwendeten Unbekannte zwei E-Bikes. Laut Polizei handelt es sich um schwarze Fahrräder mit silberner Aufschrift „Diamant“. Die Räder seien in der Zeit von Montag, 23 Uhr, und Dienstag, 8.30 Uhr, gestohlen worden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 03661-6210 entgegen.

