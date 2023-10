Der Junge wurde bei dem Unfall in Gera verletzt. (Symbolbild)

Kind in Gera von Auto erfasst und verletzt

Gera Der Neunjährige lief vermutlich unvermittelt über die Straße. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen.

Rettungsdienst und Polizei kamen am Mittwochnachmittag in der Wiesestraße in Gera zum Einsatz. Dort hatte ein Kind kurz nach 16 Uhr offenbar unvermittelt die Straße überquert. Eine herannahende 80-jährige VW-Fahrerin habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, teilte die Polizei mit.

Es kam zum Unfall. Der neunjährige Junge wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Die Geraer Polizei ermittelt zum Unfallgeschehen.

