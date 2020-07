Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wieder Kind in Gera angefahren und Autofahrer weitergefahren

Ein zehnjähriges Kind ist an einem Zebrastreifen in Gera von einer Autofahrerin angefahren worden. Wie die Polizei mitteilt, überquerte das Kind am Mittwoch gegen 7.25 Uhr den Fußgängerüberweg am Stadtgraben. Es schob dabei ein Fahrrad.

Das Auto habe sich langsam genähert und touchierte das Kind, das hinfiel. Das Auto setzte seine Fahrt fort.

Aufmerksame Zeugen hätten allerdings dafür gesorgt, dass die 64-jährige Unfallverursacherin gefunden werden konnte, teilt die Polizei mit.

Erst am Dienstag waren zwei Kinder bei Verkehrsunfällen verletzt wurden. Auf dem Gehweg der Berliner Straße gab es diesen Unfall, bei dem ein neunjähriges Kind verletzt wurde. Auf dem Elsterdamm in Höhe des Stadions wurde ein fahrradfahrendes Kind bei einen Unfall verletzt. Der Pkw fuhr ebenfalls weiter, ohne sich um das Kind zu kümmern.

