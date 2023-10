Kinder auf Dach lösen in Gera Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei aus

Gera. Zwei Kinder haben in Gera einen Großeinsatz von Polizei und Feuerwehr ausgelöst. Sie nutzten ein leerstehendes Gebäude als Abenteuerspielplatz.

Zwei spielende Kinder im Alter von 13 Jahren verursachten am Donnerstag in Gera in einem leerstehenden Gebäude in der Schwarzburgstraße einen Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Wie die Polizei am Freitag informierte, hätten besorgte Anwohner den Notruf gewählt, als sie die spielenden Kinder auf dem Dach des Nachbargebäudes sahen.

Die Kinder gelangten über ein kleines offenstehendes Fenster in das Gebäude hinein und nutzten die alten Gemäuer scheinbar als Abenteuerspielplatz. Als es zum Großeinsatz kam, verließen die Kinder eigenständig und wohlbehalten das Gebäude. Die Beiden wurden ihren Eltern übergeben und das Gebäude durch die Feuerwehr gegen unbefugten Zutritt gesichert.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.