Kinder im Perlboot Gera dürfen sich über Spielsachen freuen

Gera Weihnachtsspende für katholischen Kindergarten Perlboot in Gera-Lusan

Große Freude bei den Mädchen und Jungen des katholischen Kindergartens „Perlboot“ in Gera-Lusan. Bereits zehn Tage vor dem Heiligen Abend gibt es hier am Donnerstagnachmittag eine Weihnachtsüberraschung. Die Geraer Unternehmer Peter Vierheilig und Marcel Heimer brachten eine Weihnachtsspende über 1200 für die Ausstattung des Perlboots. Die „Tintenfische“, „Seesterne“ und „Kugelfische“ bedankten sich mit selbstgebasteltem Weihnachtsschmuck und Bildern bei den beiden Spendern. Leiterin Andrea Weiser weiß auch schon, was von dem Geld gekauft wird. Für den Garten eine Sitzgruppe aus Recycling-Materialien, kleine Spielzeugautos und Tiere zum Spielen.