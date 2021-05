Ronneburg. Am 29. Mai legen sie auf und laden ein zur Musikparty für Kinder und Jugendliche von 17 bis 18.30 Uhr – der siebenjährige DJ Karl und der sechsjährige DJ Conne. Live aus dem Lokschuppen sind sie auf twitch.tv zu erleben. Unterstützt werden die beiden Ronneburger Jungs von DJ Steps und dem Fetenhaus Ronneburg. In ihren Schulen haben die Jungs ihre Werbeflyer verteilt und hoffen auf regen Zuspruch, denn auch Musikwünsche sind an dem Tag möglich.