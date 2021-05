Die Straßenbahn fährt auf die Haltestelle Otto Dix in Gera-Untermhaus zu. Im Hintergrund die Orangerie

Kinder sagen in Gera, wo es lang geht

Gera. Im Juni kommen die Haltestellenansagen für Busse und Bahnen wieder von Mädchen und Jungen aus Gera.

Am 1. Juni ist Kindertag. Wie schon im vergangenen Jahr überrascht die GVB Verkehrs- und Betriebsgesellschaft Gera mbH (GVB) ihre kleinen und großen Fahrgäste dann mit ungewöhnlichen Haltestellenansagen. Darüber informiert das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Einen Monat lang sagen Mädchen und Jungen an, welchem Halt sich das Fahrzeug nähert.

Schon im Vorjahr nach dem Kindertag und dem Weltkindertag im September waren jeweils für einen Monat Kinder im Alter von 9 bis 13 Jahren mit ihren Ansagen an ausgewählten Haltestellen in zwölf Niederflurbahnen und den Bussen zu hören. Diese Abwechslung hätten die Fahrgäste mit großer Freude aufgenommen und so war man bei der GVB nicht verwundert, dass sich nach den Aktionszeiträumen die Anfragen häuften, wo die fröhlichen Kinderstimmen geblieben sind.

GVB-Geschäftsführer Thorsten Rühle erklärt: „Uns und die Kinder, mit denen wir die Haltestellenansagen aufgenommen haben, hat es sehr gefreut, mit welcher Begeisterung unsere Fahrgäste die Haltestellenansagen mit Kinderstimmen aufgenommen haben. Daher wollen wir auch in diesem Jahr den Kindertag zum Anlass nehmen, die heiteren Kinderstimmen wieder erklingen zu lassen.“