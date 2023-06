Kinderbibliothek Gera sucht für die Sommerferien Leseratten

Gera. Fantasievollen, spannenden und witzigen Lesestoff gibt es bei dem Projekt „Ich bin eine Leseratte“ in der Stadt- und Regionalbibliothek Gera.

Mit Übergabe der Bücher und Broschüren durch die Sparkasse Gera-Greiz fiel am Mittwoch in der Geraer Bibliothek der Startschuss für das diesjährige Freizeit-Leseprojekt „Ich bin eine Leseratte“. Die Viertklässler Oskar, Lisa, Luisa, Melina, Lemalian, Dominic und Pauline von der Bergschule gehörten zu den ersten Kindern, die ihre Bücher entgegennehmen durften. Zur Auswahl stehen sechs spannende, interessante und auch witzige Kinder- und Jugendbücher. Diese können ab sofort zusammen mit den Heften zum Projekt in der Kinderbibliothek am Puschkinplatz und in der Stadtteilbibliothek Lusan ausgeliehen werden. Unter allen Teilnehmern werden 30 Büchergutscheine im Wert von je 15 Euro ausgelost. Zur Auswahl stehen in diesem Jahr “Chaoskrümel & Nervensäge – Die Hühner sind los!“ von Tiina und Sinikka Nopola ist ein Bestseller aus Skandinavien mit Gute-Laune-Garantie. Erzählt werden witzige Alltagsabenteuer und Familiengeschichten mit Wohlfühl-Faktor. Ein Gangster-Abenteuer verspricht „Das Schloss der Smartphone-Waisen“ von Salah Naoura. Kalli, Leo, Tara, Bodhi und Bhavani haben ein Problem: Ihr Waisenhaus soll abgerissen werden. Ein gewiefter Plan muss her. “Elli und der Spion der Lüfte“ von Karen Owen ist ein Krimi mit genau der richtigen Spannung und einer guten Prise Humor für Kinder denen das Lesen nicht leichtfällt. In „Kiosk, Chaos, Canal Grande“ von Edgar Rai verbringt Noah die Ferien bei seiner verrückten Oma Violetta in Venedig. Die war früher eine berühmte Opernsängerin, hat aber jetzt einen kleinen Kiosk. Nicht im Traum hätte Noah geahnt, welche Abenteuer dort auf ihn warten. William Sutcliffes Jugendbuch „Grüner wird’s nicht - Der Sommer, in dem ich die Welt rettete“ erzählt voller Humor und Witz von Öko-Engagement und Klimaschutz. Mit „Das große Buch vom Essen“ von Ola Woldańska-Płocińska steht auch ein aufwendig gestaltetes Sachbuch zur Wahl. Die Lektüre vermittelt alles, was man rund ums Essen wissen muss, macht Spaß und vor allem Appetit. Das 2008 von der Landesfachstelle für Öffentliche Bibliotheken in Thüringen in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle Hessische Leseförderung und mit der Sparkassen-Kulturstiftung Hessen-Thüringen initiierte Projekt richtet sich an Schülerinnen und Schüler der 3. bis 6. Klassen vor dem Hintergrund, dass Lesen nur dann richtig Spaß macht, wenn hinter dem Lesenden kein schulischer Druck steht.