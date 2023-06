Kindergarten mit Arztpraxis und Tante-Emma-Laden in Gera

Gera. Kinder freuen sich über ihre Kleinstadt aus Holz.

Die Mädchen und Jungen des Geraer Kindergartens „Am Wald“ konnten in dieser Woche ihre kleine Spielelandschaft mit Kirchturm, Schule, Tante-Emma-Laden und Kinderarztpraxis in Besitz nehmen. Fast alles ist aus Holz gebaut und für Rollenspiele wie im richtigen Leben geeignet. Dank vieler Eigenleistungen der Vereinsmitglieder, durch das Zupacken von Eltern, Großeltern, Freunden und Bekannten sowie Geldspenden, konnte das Vorhaben gemeinsam mit den Holzgestaltern der Kulturinsel Einsiedel realisiert werden. Seit 27 Jahren ist der Kindergarten, in unmittelbarer Nähe zum Geraer Stadtwald gelegen, in Trägerschaft des Kindergartenfördervereins Heinrichsgrün. pm