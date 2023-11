Kindergartenplätze, Feuerwehr-Neubau, Modelleisenbahner: Stadtrat Weida tagt am Donnerstag

Weida. Das Themenspektrum der Ratssitzung ist breit. Auch können Weidaer wieder ihre eigenen Anliegen vortragen.

Am Donnerstag, 23. November, 19 Uhr, tagt in Weida wieder der Stadtrat im Bürgerhaus, Neustädter Straße 2. Neben der Möglichkeit für Bürger, ihre Fragen und Probleme loszuwerden, geht es inhaltlich um ganz unterschiedliche Themen. Dazu gehören die Jahresrechnung für 2022, die Jahresanträge zur Städtebauförderung für nächstes Jahr, die ersten Auftragsvergaben für den geplanten Neubau eines Feuerwehrhauses in Steinsdorf sowie die Berufung der Wahlleitung für die Kommunalwahl 2024.

Außerdem soll über eine Zweckvereinbarung der Stadt mit der erfüllten Gemeinde Crimla abgestimmt werden. Hier geht es um die Absicherung von Kindergartenplätzen für Crimla, das über keinen eigenen Kindergarten verfügt. Laut Beschlusstext wurde eine bisherige Vereinbarung mit der Gemeinde Zedlitz und dem dortigen Kindergarten zum Ende des Jahres aus Kostengründen gekündigt. Es gehe um durchschnittlich fünf Kinder, Weida verfüge über die entsprechenden Kapazitäten.

Zudem soll der Pachtvertrag mit dem Modelleisenbahnclub im Weidaer Bürgerhaus angepasst und verlängert werden.