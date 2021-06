Die Kinderjury - 17 Mädchen und 15 Jungen, allesamt 9 bis 13-Jährige aus Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland - kam am Freitag auf dem Geraer Hauptbahnhof an.

Kinderjury des Medien-Festivals Goldener Spatz in Gera angekommen

Gera. Am Freitag kamen 17 Mädchen und 15 Jungen in Gera an, die beim 29. Deutschen Kinder-Medien-Festival Goldener Spatz als Jury mitwirken werden.

Am Sonntag, den 6. Juni 2021 startet im Kultur- und Kongresszentrum Gera die feierliche Eröffnung des 29. Deutschen Kinder-Medien-Festivals Goldener Spatz. Es ist das größte Festival seiner Art in Deutschland und findet in diesem Jahr vom 6. bis 12. Juni hauptsächlich online und damit deutschlandweit sichtbar statt.

Die Kinderjury - 17 Mädchen und 15 Jungen, allesamt 9 bis 13-Jährige aus Deutschland und dem deutschsprachigen Ausland - kam am Freitag auf dem Geraer Hauptbahnhof an. Insgesamt 33 Film- und Fernsehbeiträge gehen in fünf Kategorien (Langfilm, Kurzfilm, Serie/Reihe Live-Action, Information/Dokumentation/Dokumentarfilm und Unterhaltung) ins Rennen um die begehrten sechs Goldenen Spatzen.Begehrt unter anderem deshalb, weil sie direkt von der Zielgruppe vergeben werden.

Am 11. Juni findet in Erfurt die Auszeichnung statt. Das gesamte Festival-Team, darunter die Leiterin Nicola Jones, und natürlich der Spatz selbst, begrüßte die Festivalkinder.