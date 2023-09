Kino, Stasi und Ehemaligentreffen - Kurz notiert aus Gera und Umgebung

Welche Lichtspieltheater es in Gera gab. Führungen im Stasi-Unterlagen-Archiv und in der Gedenkstätte Amthorstraße.

Zur Geschichte der Geraer Lichtspielhäuser

Kino – die Abkürzung von Kinemathographentheater – ist die erste Bezeichnung für die heutigen Lichtspieltheater. Über die Geraer spricht Gabriele Hartmann am Donnerstag, 28. September, ab 14 Uhr im Stadtmuseum in der Reihe: „Geschichte am Nachmittag“. Um 1900 gab es die ersten Aufführungen von „Wanderkinos“ in Gera. Weil die Nachfrage sehr groß war, wurden bald feste Spielstätten eingerichtet. In der Heinrichstraße 26 fand die erste Vorführung in einem „Kino“ statt. Nach nur wenigen Monaten musste diese Einrichtung jedoch wieder schließen. Nachfolgende Spielstätten schossen wie Pilze aus dem Boden. Meist wurden die Stummfilme von einem Rezitator erklärt und oft von einem Klavierspieler oder Musikanten begleitet. Der Besuch eines Kinos galt zeitweise als „unfein“, deshalb führten die Besitzer immer einen Kampf ums Überleben. Dennoch entstanden in Gera solche bekannten Lichtspielhäuser wie das „Südende“, „Frommater-Lichtspiele“ und das „Metropol“. Der Höhepunkt war 1928 die Eröffnung des „Palasttheaters“. Gera war durchaus eine Kino- und Theaterstadt. Das setzte sich auch nach 1945 bis 1990 fort. Neue Ideen wurden geboren, wie der „Goldene Spatz“. Doch die „Wende“ brachte für viele Kinos das Aus.

Führung im Stasi-Archiv

Am Dienstag, 26. September, um 10 Uhr lädt das Stasi-Unterlagen-Archiv in der Hermann-Drechsler Straße 1, Haus 3, in Gera Seniorinnen und Senioren zu einer Archivführung am historischen Ort ein. An allen Stationen - Kartei, Postkontrolle und Archiv - stehen Sitzmöglichkeiten zur Verfügung. Ein Fahrstuhl ermöglicht den barrierefreien Zugang.

Rundgang zum Tag der Demokratie

Die Kreisverbände von Bündnis 90 / die Grünen laden am Mittwoch, 27. September, ab 18 Uhr aus Anlass des Tages der Demokratie zu einer Führung durch die Gedenkstätte „Amthordurchgang“ in Gera mit Frank Karbstein ein. Das Gebäude der Gedenkstätte war früher Teil der Untersuchungshaftanstalt des Ministeriums für Staatssicherheit (MfS). In den Untersuchungshaftanstalten der DDR wurden in erster Linie politische Gefangene inhaftiert. Mit mit Blick auf das autoritäre Überwachungsregime der DDR wolle man den Wert der Demokratie erinnern, heißt es. Anmeldung sei unbedingt erforderlich unter: clara.kaessner@gruene-thueringen.de

Ehemalige Erzieher treffen sich

Der ehemalige Horterzieher der Geraer Otto-Dix-Grundschule, Klaus Amling, will sich erneut mit seinen ehemaligen Mitstreitern treffen. Angesprochen zum Beisammensein am Mittwoch, dem 27. September, sollen sich alle ehemaligen Lehrer/innen, Erzieher/innen und sonstiges Ex-Schulpersonal. Zusammen kommen will man ab 17 Uhr in der Sportgaststätte am Fuchsberg in Gera. Vorab-Informationen können bei Klaus Amling, Telefon 0176/414 79 833, eingeholt werden.

Geraer werden weiter zu ihrer Mobilität befragt

Bereits seit Januar führt die Technische Universität Dresden eine Haushaltsbefragung zum Mobilitätsverhalten von Bürgerinnen und Bürgern durch, an der bis Mitte Juni deutschlandweit mehr als 87.000 Einwohnerinnen und Einwohner teilnahmen, informiert die Geraer Stadtverwaltung. Die Befragung ist Teil des Forschungsprojekts „Mobilität in Städten – SrV 2023“, an der sich 500 deutsche Städte und Gemeinden beteiligen. Gera ist eine von ihnen. Auch jetzt erhalten noch einmal Haushalte Post von der TU Dresden. Im Kern geht es darum, mit welchen Verkehrsmitteln alltägliche Wege zurückgelegt werden und wie lang diese sind. Ziel sei es, die Ergebnisse in die Verkehrsplanung einfließen zu lassen. Die Befragung soll im ersten Quartal 2024 abgeschlossen werden.