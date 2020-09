Kinotipp für Gera: Lebensgeschichte im Zug erzählt

Gera. „Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden“ sind im Flimclub-Comma in Gera zu sehen.

„Die obskuren Geschichten eines Zugreisenden“ ist eine surrealistische Komödie und das Debüt des spanischen Regisseurs Aritz Moreno, die der Filmclub-Comma am Donnerstag, 3. September, und Freitag, 4. September, jeweils um 20 Uhr in Gera zeigt.

Währen der Fahrt mit einem Zug wird die Verlegerin Helga Pato vom Psychiater Ángel Sanagustin angesprochen. Er beginnt, ihr seine Lebensgeschichte zu erzählen, um die Fahrt angenehmer zu gestalten und landet auch bei seinem ungewöhnlichsten Fall: Die Geschichte des Patienten, der Soldat war.

Dieser begegnet im Krieg einer Ärztin, die unter widrigsten Umständen ein Kinderkrankenhaus erhalten möchte und dabei auf eine zwielichtige Gestalt stößt.

So wird die Verlegerin – und mit ihr die Zuschauer – nach dem Matroschka-Prinzip in immer tiefere Schichten der Erzählung hineingezogen. Das zufällige Zusammentreffen mit dem Psychiater wird unwiderruflich die Zukunft der Verlegerin als auch die der Figuren aus den Geschichten bestimmen, die in einer Serie von unvorhersehbaren Ereignissen verwickelt sind, die sich Schicht für Schicht ineinander verweben, bis sie einen wahnsinnigen Höhepunkt erreichen.