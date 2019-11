Kirche in Großsaara bekommt neuen Anstrich

Matthias Körner blickt auf die teils eingerüstete Kirche in Großsaara. „Am Sockel bröckelte der Putz ab“, sagt der Vorsitzende des Kirchengemeinderats. „Das lag am Regen und an dem Wasser, das vom Kirchturm und vom Dach runter tropfte.“ Ein Teil des Kirchsockels befinde sich unter der Erdoberfläche und sei stetig feucht. „Die Kirche wurde zwar nach der Wende saniert, aber das ist auch wieder 30 Jahre her“, gibt Matthias Körner zu bedenken. Im Kirchengemeinderat herrschte demnach Konsens: Die Kirche in Großsaara braucht eine neue Fassade.

Seit drei Wochen sind die Sanierungsarbeiten nun schon im Gange. „Wir haben auf der Rückseite angefangen“, sagt Bauleiter Hartmut Bornschein. Die Fensterrahmen glänzen dort im neuen Anstrich, die Fassade wurde geweißelt, zumindest bis zum Kirchturm. „Unsere Mittel waren begrenzt“, sagt Pfarrer Stefan Langner. Den Turm wolle die Gemeinde zu einem spätern Zeitpunkt erneuern.

Historischer Natursteinsockel ist Blickfang

Im Auftrag der Kirchgemeinde wird derzeit der Natursteinsockel freigelegt und neu verfugt. Außerdem erhält die Fassade, mit Ausnahme des Turmes, einen neuen Anstrich. Foto: Peter Michaelis

Großer Blickfang der Sanierungsarbeiten ist der neue Sockel. „Als der Putz abgebröckelt ist, haben wir gesehen, dass darunter Naturstein ist“, sagt Matthias Körner. „Wir dachten, Naturstein gefällt jedem.“ Also wurde der Putz am Sockel etwa ein Meter hoch rund um die Kirche abgetragen und der Naturstein darunter freigelegt und verfugt.

„Nicht nur Schöheitskosmetik“, sagt Pfarrer Stefan Langner. „So ist der Sockelbereich offen. Der Sandstein nimmt die Feuchtigkeit auf und kann sie wieder abgeben“, sagt er. Der durchnässte Sockel ist damit Geschichte.

„Insgesamt kosten die Sanierungsarbeiten rund 50.000 Euro“, sagt Bauleiter Hartmut Bornschein. Davon habe der Kirchenkreis Gera in etwa die Hälfte, die Gemeinde die andere Hälfte beigesteuert. Unterstützt wurden die Sanierungsarbeiten zu dem mit 3000 Euro Lottomittel, sagt der Bauleiter.

Steine von vor der Reformation

Die Steine, die nun zum Vorschein kamen sind definitiv alt. Wie alt, da ist sich keiner so wirklich sicher. „Mindestens vor der Reformation ist die Kirche gebaut worden“, sagt Matthias Körner auf einem Gang um das Kirchengebäude am Dienstagnachmittag. „Um 1870 wurde sie dann modern gebaut, also mit diesem Turm, so wie sie hier steht“, sagt der Kirchengemeinderatsvorstand. „Die Steine für den Bau der Kirche kommen wohl vom Steinbruch in Kleinsaara“, schätzt er.

36 Jahre ehrenamtlich für die Kirche

Vorarbeiter Mario Kötsch von der Firma O+R Bautenschutz Münchenbernsdorf verfugt den Natursteinsockel. Foto: Peter Michaelis

Rund 100 Mitglieder zählt die Kirchengemeinde in Großsaara. „Man muss bedenken, dass der Saaraer Ortsteil gerade einmal 250 Einwohner hat“, sagt Pfarrer Stefan Langner. „Wir haben ein reges Kirchenwesen hier“, bestätigt Helga Dreßler. Sie selbst war 36 Jahre im Kirchengemeinderat tätig und hat sich um das Kirchgeld gekümmert. „Dass sich jemand so lange Zeit ehrenamtlich engagiert, wo gibt’s das noch“, lobt Pfarrer Langner. Helga Dreßler sowie Anneliese Hocke sind nach der Wahl im Oktober aus dem Kirchengemeinderat ausgeschieden. Die konstituierende Sitzung des neuen Kirchengemeinderates fand indes am Montag statt. Im Kirmesgottesdienst am Sonntag, 17 November, um 10 Uhr werden die alten Kirchengemeideräte feierlich verabschiedet und die neuen Mitglieder begrüßt.