Kirche in Haselbach platzt nach Sanierung aus allen Nähten

Aufregung statt Besinnlichkeit, dafür stand in den vergangenen Jahren die Adventszeit in der Haselbacher Kirche. In der Weihnachtszeit 2017 wurde der neugestaltete Altarraum eingeweiht, bei der Gelegenheit stellten aber Denkmalschützer den „Bauch“ der Kirchendecke fest. Ein Jahr und eine genauere Untersuchung des morschen Gebälks später muss im Advent 2018 die Kirche wegen Einsturzgefahr gesperrt werden.

Dass die Sperrung nur ein Jahr dauerte und die Kirche am Sonnabend wieder festlich eingeweiht werden konnte, erfüllt Grit Weidner schon mit einem gewissen Stolz. „Wir hätten nicht gedacht, dass wir das so schnell schaffen“, sagt die Vorsitzende des Gemeindekirchenrates. „Es war natürlich ein Schock für uns, dass wir die Kirche nicht mehr nutzen konnten.“ Der Schaden sei erheblich gewesen, „Gefahr in Verzug“, wie der Haselbacher Zimmermann und Restaurator Mario Sieb erzählt. „Wir waren uns zunächst auch nicht der Ausmaße der Schäden bewusst, die sich schließlich offenbarten.“

Ausmaß der Schäden zeigt sich erst nach und nach

Zimmermann Mario Sieb auf der Empore. Er deutet auf die sanierte Kasettendecke. Foto: Marcel Hilbert

Dass die Decke etwas durchhing, „das war für uns, die hier regelmäßig sind, schon immer so“, sagt Grit Weidner: „Wer die Kirche aber in längeren Abständen besuchte, stellte fest, dass es schlimmer geworden ist.“ Ein Grund für die Vorsicht: Der Kirchturm wurde nachträglich auf die über 300 Jahre alte Kirche gesetzt und brachte zusätzliches Gewicht aufs Gebälk, erzählt Gerhard Hesse, seit 1972 und bis zu seiner Verabschiedung im Rahmen des Festgottesdienstes am Sonnabend Mitglied im Gemeindekirchenrat.

So wurde neben der Kassettendecke vor allem der Dachstuhl mit teils massiven Balken saniert und verstärkt, wie Mirko Weisser sagt. Der Haselbacher ist Präses der Kreissynode im Kirchenkreis Altenburger Land, zu dem die Kirchgemeinde gehört, die aber Ortsteil der Gemeinde Rückersdorf im Landkreis Greiz ist. Beiden, der Gemeinde und dem Kirchenkreis, ist der Löwenanteil an der Finanzierung der Sanierungsarbeiten zu verdanken. „Wir sind der Meinung: Die Kirche braucht jeder, sie ist der Mittelpunkt im Ort“, sagte Wolfgang Kröger, der sich als Mitglied des Gemeinderates zusammen mit dem Rückersdorfer Bürgermeister Axel Jakob für die Unterstützung der Bauarbeiten stark gemacht habe. Einstimmig habe der Gemeinderat 50.000 Euro dafür beschlossen.

Auch ein seltenes Kirchenfenster kann restauriert werden

Auch dieses in Thüringen offenbar einmalige Kirchenfenster wurde restauriert. Foto: Marcel Hilbert

Weitere 25.000 Euro kamen vom Kirchenkreis, dessen Superintendentin Kristin Jahr zusammen mit der Ronneburger Pfarrerin Gabriele Schaller den Gottesdienst gestalteten. Der großen, gerade erst aufgehängten Spendertafel im Eingangsbereich der Kirche ist zu entnehmen, wer die dritte Stütze zum Erhalt der Kirche war: die spendenbereiten Privatleute und Unternehmen nicht nur aus Haselbach, die zusammen mit der Kirchgemeinde weit über 10.000 Euro beisteuerten. So konnte neben Dachstuhl und Decke auch ein Kirchenfenster saniert werden, das fast aus der Wand fiel und sich in seiner Art bei näherer Untersuchung als einzigartig in Thüringen herausstellte. Für dessen Restaurierung flossen noch einmal 5000 Euro an Denkmalschutzmitteln.

Zur Wiedereinweihung des Gotteshauses nach einem Jahr provisorischer Gemeindearbeit an anderen Orten, platzte die kleine Dorfkirche am Sonnabend aus allen Nähten. Ein deutliches Zeichen dafür, dass in Haselbach die Kirche im Dorf bleiben soll. Auch wenn die Kirchgemeinde mit dem Jahreswechsel mit jener in Rückersdorf fusionieren werde, wie es hieß.