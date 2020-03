Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Kirchenkreis Gera sagt alle Gottesdienste ab

„Die äußeren Umstände und die staatlichen Anordnungen zwingen uns, unsere Gottesdienste und Veranstaltungen abzusagen“, informieren am Dienstag der amtierende Superintendent Andreas Schaller und sein Stellvertreter Michael Schlegel.

„Davon wollen wir uns nicht lähmen lassen, sondern innehalten und zur Ruhe kommen, vor uns selbst und vor Gott“, teilen beide mit. Selbstverständlich lebe Gemeinde auch in Zeiten der Krise. Sie ermuntern, jeden Sonntag, 10 Uhr, in allen Orten die Glocken läuten zu lassen und damit alle Menschen einzuladen, zuhause oder wo auch immer sie sind, still zu werden und ihre Bitten und ihren Dank Gott ans Herz zu legen.

Jede Woche werde es einen Andachtsimpuls geben, der samstags an den Kirchen abgeholt werden kann. Diese Impulse könnte man sich auch von der Kirchengemeinde elektronisch oder in Papierform zustellen lassen, wenn man im zuständigen Pfarramt per Telefon oder Email anfrage.

Die Schaukästen würden aktualisiert. „Als Christen wollen wir füreinander und für die Menschen in unserem Umfeld da sein. Jederzeit sind unsere Pfarrer für Sie telefonisch und per Mail erreichbar. So wollen wir mit Vernunft und Gottvertrauen gemeinsam in die nächsten Wochen gehen“, heißt es in der Mitteilung.

Abgesagt sind der Vorstellungsgottesdienst des Kandidaten auf die Superintendentenstelle am 22. März in St. Trinitatis ebenso wie die Wahlsynode am 31. März.