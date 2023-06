Kiwis im Fokus der 15. Liebhaber-Pflanzenbörse in Gera

Gera. Der Botanische Garten lädt Interessierte für Mitte Juli zur Traditionsveranstaltung ein.

Für Sonntag, den 16. Juli, lädt der Botanische Garten Gera alle Pflanzenfreunde von 10 bis 17 Uhr zur 15. Liebhaber-Pflanzenbörse ein.

In diesem Jahr freuen sich die Mitarbeiter des Botanischen Gartens und der Förderverein, die Gesellschaft von Freunden der Naturwissenschaften in Gera, mit dem Aussteller „Kiwiri“ Europas Kiwi-Spezialisten zu Gast zu haben.

Kultur für Hobbygärtnerund Landwirte

Werner Merkel – „der deutsche Kiwipapst“ – begann vor 40 Jahren, eigene Sorten der Kiwibeere zu züchten und dadurch auf die Wünsche der Hobbygärtner anzupassen. Die Idee wurde übernommen und ausgebaut, sodass nun Hobbygärtner und Landwirte in ganz Europa zu diesem Thema beraten werden. Geboten wird ein großes Sortiment an Kiwibeeren sowie Produkte, welche aus den Früchten dieser exotischen Kultur entwickelt wurden. Die Kiwibeere kommt ursprünglich aus Nordostasien.

Pflanze liefert Früchteund Begrünung

Sie ist die winterharte, glattschalige und kleine Schwester der Kiwi aus dem Supermarkt. Die Kletterpflanze ist leicht zu pflegen und eignet sich neben der Ernte gesunder Früchte auch zur Begrünung von Wänden, Zäunen und Pergolen, sowie als Sichtschutz oder zur Schattierung. Dabei sind die Pflanzen bis zu minus 30 Grad frosthart. Die Früchte sind etwas größer als Stachelbeeren und schmecken wie eine Mischung aus diesen und Goldkiwi. Sie sind reich an Vitamin C und anderen Antioxidantien und können so helfen, das Krebsrisiko zu verringern.

Das Kiwiri-Team beantwortet gern die Fragen der interessierten Hobbygärtner zur 15. Pflanzenbörse im Botanischen Garten Gera.