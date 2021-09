Klangnetz Thüringen gastiert in der Osterburg Weida

Weida. Lesekonzert mit aktueller Literatur und zeitgenössischer Musik am Freitag im Balkensaal der Weidaer Osterburg.

„Auto trifft Autor“ heißt es am Freitag, 17. September, um 18 Uhr zum Lesekonzert im Balkensaal der Osterburg Weida.

Die Thüringer Autoren Ingrid Annel und Christian Rosenau lesen Ausschnitte aus ihren Werken vor. Dazu erklingen live und selbst vorgetragen, die zum Teil extra dafür entstandenen Kompositionen der Musikautoren Falk Zenker und Marta Kowalczuk.

Der Verein via nova – zeitgenössische Musik in Thüringen und die Osterburg Weida setzen mit dem Lesekonzert ihre Kooperation im Rahmen der Konzertreihe „Klangnetz Thüringen 2021“ fort, die ein halbes Jahr pausieren musste, heißt es in der Mitteilung.

Zu einigen Kompositionen von Falk Zenker sind Gedichte entstanden, die in dem Notenband „Miniaturen“ enthalten sind. Für sein literarisches Schaffen sei er mehrfach ausgezeichnet worden. Er trifft im Konzert auf Christian Rosenau, der derzeit als freischaffender Autor, Musiker und Musikpädagoge in Coburg lebt und arbeitet.

Marta Kowalczuk (1998) wurde in Wrocław (Polen) geboren. 2016 begann sie Komposition und Barockvioline an der Hochschule für Musik Karol Lipiński Wrocław zu studieren. Seit 2019 studiert Marta Komposition an der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar.

Ingrid Annel arbeitet seit 1998 als freiberufliche Autorin. Sie hat eine Vielzahl von Büchern für Kinder und Erwachsene geschrieben. Seitdem ist sie mit Lesungen, auch in Finnland, unterwegs.

Als Konzertreihe mit zeitgenössischer Musik sei das Klangnetz Thüringen laut der Veranstalter „ein Gegenpol zu vielen klassischen Konzertprogrammen, in denen es eher um Bewahren und Vergegenwärtigen einer älteren Musiktradition geht.“ Die Programme bestehen aus Musik, die meist nicht älter als 20 Jahre ist und vor allem von in Thüringen lebenden Komponisten geschrieben wurde.

Weitere Konzerte in der Region gibt es am 14. November in Bad Köstritz und am 20. November in Altenburg.

Der Eintritt kostet 12 Euro. Karten in der Weida-Information oder an der Abendkasse. www.via-nova-ev.de