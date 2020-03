Gera. Besonderer Musikunterricht an der Gemeinschaftsschule der Grundig- Akademie in Gera

Klassische Musik in Theorie und Praxis an Geraer Schule

Der Quereinsteiger als Musiklehrer Olaf Lämmer musiziert mit der Flötistin des Philharmonischen Orchesters Kathrin Osten vor den Schülern der Klasse 9a. Am 11. März werden die Schüler das 7. Philharmonische Konzert im Theater Gera besuchen. Das steht ganz im Zeichen des 250. Geburtstages Ludwig van Beethovens. Musikpädagogin Anne-Christin Martz bereitete die Jugendlichen auf den Konzertbesuch vor. Olaf Lämmer will mit dem Konzertbesuch mit seinen Schülern eine Tradition an der Gemeinschaftsschule der Grundig-Akademie begründen.