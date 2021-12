Kleiner Festakt, große Ehre: Lothar Hoffmann erhält „Silbernen Simson“ der Stadt Gera

Gera. 71 weitere Geraerinnen und Geraer werden 2021 für ihr ehrenamtliches Wirken geehrt – wegen Corona aber erneut nicht in einer großen Gala. Die Auszeichnungen werden nun zu ihnen nach Hause gebracht.

Fast hätte er seinen großen Moment verpasst. Da er die Absage der großen Auszeichnungsveranstaltung der Stadt Gera zum Tag des Ehrenamtes auch auf sich bezog, war es sozusagen eine zweite Überraschung für Lothar Hoffman, als er am Sonntagmorgen angerufen wurde, weil ein kleiner Festakt zu seinen Ehren gerade begonnen hatte.

Wie 2020 in einem coronabedingt drastisch reduzierten Format sollte die höchste Würdigung, die die Stadt Gera in diesem Jahr für ehrenamtliches Engagement verleiht, auch in festlichem Rahmen verliehen werden. Unter 72 Geraerinnen und Geraern, die in diesem Jahr für ihr meist langjähriges Ehrenamt ausgezeichnet werden, wurde Lothar Hoffmann der „Silberne Simson“ durch Oberbürgermeister Julian Vonarb (parteilos) verliehen.

Rainer Wagner (links) wurde gleich am Sonntag bei sich daheim die Thüringer Ehrenamtscard für sein ehrenamtliches Wirken bei der Volkssolidarität und im Seniorenbeirat von René Soboll von der Geraer Stadtverwaltung übergeben. Foto: Stadt Gera

Hoffmann, 78 Jahre jung, ist seit 1994 in vielen Vereinen und Ehrenämtern aktiv, beim SV Gera Pforten, bei den Theater- und den Orchesterfreunden, im Studentenförderverein und im Herzsport. Auch als Impfarzt gegen Corona war er im Einsatz. Er hätte es ehrenamtlich getan, was aber versicherungstechnisch nicht ging, also habe er sämtliche Verdienste aus der Tätigkeit gespendet. Den meisten ist Hoffmann sicherlich durch das Straßenmusikfestival Fête de la Musique bekannt, dass er 2014 nach Gera holte und hier mit dem Verein „Musik für Gera“ zu einem jährlichen Kulturhöhepunkt etablierte und weiterentwickelte – auch in der Coronakrise mit einer digitalen Fête und einem Festival im Hofwiesenpark.

Dass er schon fleißig über der 2022-er Auflage brütet, überrascht nicht. Dass er parallel schon an der Fête 2023 arbeitet, lässt aber aufhorchen. „Das ist dann immerhin die zehnte Fête in Gera“, sagt er und lacht. Wie schafft er es, sich angesichts der Corona-Lage weiter fürs Ehrenamt zu motivieren, wenn Planungen immer wieder von Absagen durchkreuzt werden? „Man muss flexibel bleiben. Man muss die Situation, wie sie ist, akzeptieren und sich ihr anpassen“, sagt er. Mit dem Adventskonzert des Vereins sei es ihm und dem Verein nicht anders ergangen und nun wird als Ersatz ein Frühlingskonzert geplant. Was ihn an der Situation ärgert, sei die zu niedrige Impfquote, sagt er.

Die weiteren Auszeichnungen zum Ehrenamtstag werden in den nächsten Tagen vom Team der Ehrenamtszentrale direkt zu den Geehrten gebracht. Die ersten wurden noch am Sonntag besucht. Finanziell unterstützt würden die Auszeichnungen durch die Thüringer Ehrenamtsstiftung. Die Geehrten stünden stellvertretend für alle Geraer, die sich uneigennützig für andere einsetzen, selbstverständlich und oft ohne großes Aufsehen, so Oberbürgermeister Vonarb. Die Stadt schätzt, dass sich jeder vierte Geraer ehrenamtlich engagiert.