Gera. Auf 145 Metern Länge werden Baumaßnahmen in der Kleiststraße durchgeführt. Beendet werden sie voraussichtlich Mitte Juni.

Kleiststraße wegen Kanalarbeiten gesperrt

In der vergangenen Woche haben die Kanalerneuerungsarbeiten auf 145 Meter Länge in der oberhalb des Stadtgrabens gelegenen Kleiststraße begonnen. Hierfür ist eine Vollsperrung für den Straßenverkehr erforderlich. Eine Umleitung wurde bereits ausgeschildert. Der Zweckverband Wasser/Abwasser Mittleres Elstertal (ZVME) investiert in dem Bereich insgesamt 300.000 Euro. Bis etwa Mitte Juni sollen die Baumaßnahmen abgeschlossen und die Straße wieder für den Verkehr freigegeben sein.