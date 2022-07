Klemmbausteinwelt in Gera öffnet Türen

Gera. Im August will Oliver Kulz das Ganze wiederholen, danach erst einmal monatlich und in der Vorweihnachtzeit vielleicht sogar wöchentlich.

Nachdem der OTZ-Beitrag über die Ausstellung des Brahmenauer Klemmbaustein-Youtubers Oliver Kulz (im Bild) in der Geraer Humboldstraße eine große Resonanz auslöste und ihm beispielsweise eine Einladung zum Flugplatzfest in Leumnitz Anfang Juli brachte, öffnete er am Samstag zum ersten Mal die Türen seiner Ausstellung mit Verkauf für Gäste. Auch dabei konnte er sich über viele neugierige Gäste und gespannte Blicke in die bunt gestalteten Schaufenster freuen. Am 13. August, ab 10 Uhr, will er das Ganze deswegen wiederholen, danach erst einmal monatlich und in der Vorweihnachtzeit vielleicht sogar wöchentlich.