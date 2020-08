„Klimaerlebnispfad Ronneburg 2.0“ im Geraer Klima-Pavillon

Rainer Kunka, hier an Station 7, spricht am Donnerstag, 20. August anhand des Klimaerlebnispfades Ronneburg über Klimakriterien in unserer Zeit.

Der Klimaerlebnispfad in der Neuen Landschaft Ronneburg erfährt in diesem Jahr eine Verjüngung und Aufwertung. Die Anlage entstand im Rahmen der Bundesgartenschau Gera-Ronneburg 2007 im Gessental, unterhalb der Drachenschwanzbrücke. Im Jahr 2008 wechselten die zwölf naturwissenschaftlich informativen Stationen vom Tal auf die Höhe neben den Entdeckerturm, wo sie auch heute noch stehen.

Höhepunkte der Neuen Landschaft

Alljährlich besuchen bis zu 1000 Kinder und Erwachsene den Klimaerlebnispfad und die „Grüne Klasse“ im Herrenhaus des ehemaligen Ronneburger Rittergutes. Hier befindet sich seit 2008 ein umfangreiches interaktives Lernkabinett zu den Themen Natur, Klima und Nutzung erneuerbarer Energien. Das Thema Nachhaltigkeit wird durch weitere Angebote auf einem Bienenlehrpfad und andere biologische Experimente ergänzt.

Heute leiten Gabriele Giera und Rainer Kunka die „Grüne Klasse“ und sind für die zahlreichen Schüler und Schülerinnen Ansprechpartner. Kunka selbst arbeitete 25 Jahre in der Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie in Jena und hat den Klimaerlebnispfad Ronneburg im Rahmen der Buga 2007 maßgeblich mit konzipiert. „Die meisten Besucher kommen aus den Landkreisen Greiz und Altenburg“, stellt Rainer Kunka fest. Für ihn gehören die zwölf Stationen und der 2013 angelegte Phänologische Garten zu den Höhepunkten in der Neuen Landschaft und sollten unbedingt erhalten werden.

EU-Mittel für Klimaerlebnispfad

Da geht Tobias Friedrich, Vorsitzender vom Buga-Förderverein, konform: „In unserer Satzung verpflichten wir uns um Nachhaltigkeit der Flächen der Bundesgartenschau und da gehört auch die Neue Landschaft dazu. Nach der Beschriftung der Bäume des Arboretums im vergangenen Jahr möchten wir uns jetzt mit einem Leader-Projekt in Ronneburg engagieren“. Leader steht dabei für Aktionen zur Entwicklung der ländlichen Wirtschaft. Finanziert werden die Projekte aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds sowie Mitteln des Freistaates Thüringen. Für das im Juni genehmigte Projekt unter dem Arbeitstitel „Klimaerlebnispfad Ronneburg 2.0“ werden insgesamt 23.000 Euro veranschlagt. Drei Viertel davon kommen aus der Förderung und die verbleibenden 25 Prozent übernimmt der Buga-Förderverein.

Bürgermeisterin Krimhild Leutloff (CDU) habe sich beim Verein für das Engagement bedankt und aktive Unterstützung der Ronneburger Stadtverwaltung zugesagt. Ziel der Maßnahme wird es sein, die fossilen Exponate an der Station 5 in neuen Metallvitrinen mit Sichtfenstern zu präsentieren. Station 7 wird um das Thema „Energie aus der Atmosphäre“ erweitert. Ein festes Dach mit Photovoltaikmodul soll auch Stürmen standhalten und den Schülern gleichzeitig Schutz vor Niederschlägen während des Unterrichts bieten. Die „Steckdose der regionalen Energie“ aus Sonnenenergie wird für verschiedene Feldversuche der „Grünen Klasse“ genutzt. Die neu zu errichtende Sonnenuhr in unmittelbarer Nähe des Klimaerlebnispfades soll zusammen mit Schülern einer Astronomieklasse eingemessen werden.

Den Zuschlag für die Realisierung erhielt die Firma TEDEG UG und Co. KG aus Berga. Bis Ende Oktober sollen die Arbeiten abgeschlossen sein.

Zur Bedeutung der „Grünen Klasse“ Ronneburg, der geplanten Modernisierung und den Stationen des Klimaerlebnispfades gibt es am Donnerstag, 20. August von 13 bis 16 Uhr eine Informationsveranstaltung im Klima-Pavillon in Gera.