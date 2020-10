Knatternde Motorräder in Lederhose

Die Enduro-Strecke in Lederhose hatte es in sich.

Eine Motorradveranstaltung mit striktem Hygienekonzept und ohne Zuschauer hat der Motorsportclub (MC) Münchenbernsdorf vor einigen Tagen in Lederhose auf die Beine stellen können. Davon berichtet nun der MC-Vorsitzende Lothar Stöckel. An dem genehmigten Enduro-Cup seien an zwei Tagen über 200 Teilnehmer an den Start gegangen.

Bereits zur Anreise griff das Hygienekonzept, schreibt Stöckel, so sei beispielsweise bei jedem Teilnehmer und den Begleitpersonen Fieber gemessen worden, fremde Personen hatten keinen Zutritt zum Fahrerlager. Der Wettkampf war Abschluss der Echt-Enduro-Cup-Serie und die Teilnehmer seien beeindruckt gewesen, was die „Crossgruppe“ im Motorsportclub für diesen Saisonabschluss auf die Beine gestellt hatte. Die 6,7 Kilometer lange Strecke hatte es in sich. Auch Regen hielt die Fahrer nicht davon, ihr Können unter Beweis zu stellen. In der E1-Klasse siegte am Ende MC-Mitglied Nick Bodenlos. Schnellste Frau, auch Mitglied im Club, war Celine Heistermann.

Lothar Stöckel nutzte die Gelegenheit und bedankte sich bei den Bürgermeistern von Lederhose und Münchenbernsdorf, bei den Feuerwehren, den Maltesern und allen Helfern, die das Rennen unterstützten.

2021 will man die Veranstaltung gern wiederholen – dann auch gern wieder mit Zuschauern.