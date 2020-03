Ein Strafzettel (Knöllchen) steckt in einem Scheibenwischer.

Gera. Nachgehakt: Andere Kontrollen haben aber auch in Gera derzeit Vorrang

Knöllchen werden auch weiter verteilt

Gibt es derzeit, bei all den Einschränkungen wegen der Coronavirus-Pandemie, nicht wichtigeres zu kontrollieren, als Parkverstöße? Diese Frage beschäftigt einen Leser im Geraer Ostviertel, der am Mittwochmorgen die Geraer Politessen hat Knöllchen verteilen sehen. Er fragt sich, ob diese Kontrollen derzeit zielführend sind, wenn viele Menschen gleichzeitig gezwungenermaßen daheim sind, sich dadurch die Parksituation in ohnehin schon angespannten Wohnlagen wie dem Ostviertel noch mehr verschärft und obendrein die angespannte Stimmungslage der Menschen noch durch Knöllchen belastet werden.

Natürlich, die Straßenverkehrsordnung gilt auch weiterhin, wie die Stadtverwaltung Gera erklärt, und es müsse auch weiterhin die Verkehrssicherheit abgesichert werden, vor allem bei erheblichen Verstößen und Beschwerden aus der Bevölkerung. „Es werden also unverändert Kontrollen durchgeführt, soweit die der aktuellen Situation geschuldeten vorrangigen Kontrollen dies zulassen“, wird betont. Vorrangig sind aktuell Kontrollen der Einhaltung von Kontaktverbot und Allgemeinverfügungen und die Politessen seien - wie andere Beschäftigte des Ordnungsamtes und der Stadtkasse - auch vorrangig in diese Kontrollen eingebunden, heißt es. Das sind im Übrigen mittlerweile 22 Beschäftigte, erklärt die Stadt auf Nachfrage, „die bei höherem Bedarf aus der Verwaltung weiter aufgestockt werden können“.

Auf die Frage, ob es mit Blick auf das angeordnete Zuhause-Bleiben etwaige Entscheidungen gebe, zumindest punktuell die Parksituation zu entspannen, erklärt die Stadt zwar, das die Parkgebührenordnung gemäß den Beschlüssen des Stadtrates vollzogen wird. Zumindest könnten derzeit aber aufgrund der Situation Bewohnerparkkarten, die ab 2. März abgelaufen sind, bis auf weiteres auch ohne Verlängerung genutzt werden, erklärt die Stadt.