Köstritzer Internetpreises 2021 gestartet

Bad Köstritz. Anmeldeschluss ist am 17. Dezember für den WebAward 2021 ausgelobt vom Köstritzer Unternehmerverein, dann erfolgt die Abstimmung

Der Köstritzer Internetpreis „WebAward 2021“ wird auch in diesem Jahr stattfinden. Zum 21. Mal lädt der Köstritzer Unternehmerverein alle Interessierten dazu ein.

Der Gründungsgedanke vor 21 Jahren, die Möglichkeit, sich im World Wide Web darzustellen, ist auch heutzutage noch ein Antrieb der Beteiligung. Zunehmend ist aber auch die Möglichkeit ausschlaggebend, zu sehen, wie man den eigenen Internetauftritt verbessern und optimieren kann. In den vergangenen Jahren haben fast 700 Projekte am Internetpreis teilgenommen.

Der Köstritzer Unternehmerverein ruft alle Firmen, Vereine und Privatpersonen auf, sich am diesjährigen „WebAward 2021“ zu beteiligen. Die Anmeldung zur Teilnahme soll formlos per E-Mail mit Nennung des teilnehmenden Internetauftrittes an die E-Mail-Adresse award@unternehmerverein.de erfolgen. Anmeldeschluss ist der 17. Dezember 2021. Die Bewertung der teilnehmenden Projekte in den Kategorien „business“, „Vereine“ und „private“ erfolgt durch ein Internetvoting über den Jahreswechsel und durch die Juryentscheidung. Die Sieger und Platzierten jeder Kategorie werden dann Ende Januar 2022 in geeigneter Form ausgezeichnet. Dabei werden hochwertige Geld- und Sachpreise an die drei ersten Sieger jeder Kategorie vergeben.