Köstritzer Schwarzbier auf der „Grünen Woche“ in Berlin

Schon zum 85. Mal beginnt mit dem 17. Januar die „Internationale Grüne Woche“ in der Bundeshauptstadt. Zehn Tage lang können Besucher auf der Land- und Ernährungswirtschaftsmesse rund um den Berliner Funkturm regionale und internationale Spezialitäten kosten und sich über aktuelle Fragen der Landwirtschaft informieren. Der Freistaat ist mit fast 50 Ausstellern und 12 Landkreisen in Halle 20, direkt am Eingang-Nord, vertreten, teilt das Thüringer Landwirtschaftsministerium mit. Regionaler Schwerpunkt sei in diesem Jahr der Ilm-Kreis. Zudem folge Thüringen in diesem Jahr dem Verbrauchertrend, und der gehe mehr denn je in Richtung regionale Produkte.

Brauerei seit 1994 auf der Messe vertreten Aus unserer Region ist bereits zum 26. Mal die Schwarzbierbrauerei Köstritzer mit von der Partie. In Halle 20 am Stand 223 werden die hauseigenen Biere ausgegeben. Neu auf dem Markt und auf der Messe seien die Biermixe Köstritzer Kirsche und Radler Limette, heißt es. Der Ausschank wird dabei allerdings nicht vom eigenen Personal, sondern von einem Servicepartner aus Berlin übernommen, wie die Brauerei mitteilt. „Mit der Präsentation am Thüringer Länderstand anlässlich der Grünen Woche unterstreicht Köstritzer einmal mehr seine Verbundenheit zu Thüringen“ sagt Stefan Didt, Geschäftsführer der 1543 erstmals urkundlich erwähnten Brauerei. Der Freistaat Thüringen zeige sich dieses Jahr erneut als Genuss- und Reiseland auf der Messe in der Bundeshauptstadt. „Da gehört die Köstritzer Schwarzbierbrauerei selbstverständlich dazu“, sagt der Geschäftsführer. Ostthüringen mit drei weiteren Ständen Aus der Otto-Dix-Stadt wird es indes keinen Stand auf der Messe geben. Neben der Brauerei wird Ostthüringen zudem durch das Landratsamt Greiz beziehungsweise den Tourismusverband Vogtland, den Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland mit dem Projekt „Thüringer Tischkultur“ sowie das Landratsamt Altenburg vertreten.